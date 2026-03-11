Morador de Anápolis cai no golpe do falso advogado e perde mais de R$ 37 mil

Para dar credibilidade à farsa, criminoso informou que um "promotor do Superior Tribunal de Justiça (STJ)" entraria em contato

Davi Galvão -
Para dar maior credibilidade ao golpe, criminoso também se passou por um servidor do STJ. (Foto: Reprodução)
Para dar maior credibilidade ao golpe, criminoso também se passou por um servidor do STJ. (Foto: Reprodução)

Um morador de Anápolis perdeu R$ 37.490 após ser alvo de uma fraude sofisticada envolvendo falsos profissionais do Judiciário, na modalidade conhecida como “golpe do falso advogado“.

O crime, registrado nesta terça-feira (10), teve início quando golpistas se passaram pela advogada da vítima para anunciar a suposta vitória em uma ação judicial.

A abordagem começou na última segunda-feira (09), através de mensagens de WhatsApp. O criminoso afirmou que o processo em trâmite havia sido finalizado com êxito e que valores estariam disponíveis para saque.

Para dar credibilidade à farsa, o interlocutor informou que um “promotor do Superior Tribunal de Justiça (STJ)” entraria em contato para regularizar o recebimento.

A dinâmica da fraude

Pouco tempo depois, um segundo número assumiu a comunicação, apresentando-se como a autoridade mencionada do STJ.

Utilizando linguagem técnica e o pretexto de taxas padrões em casos similares, o “promotor” induziu a vítima a realizar duas transferências bancárias, uma no valor de R$ 29,9 mil e outra de R$ 7,5 mil.

Os criminosos chegaram a agendar uma video-chamada para uma “audiência virtual” onde, teoricamente, o pagamento seria liberado.

A vítima percebeu o golpe apenas na manhã seguinte, quando não conseguiu realizar a conferência e entrou em contato diretamente com a verdadeira advogada.

A reportagem entrou em contato com o escritório da verdadeira profissional para que pudesse comentar o caso, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

