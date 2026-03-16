Idoso é espancado após acidente de trânsito e tem carro depredado em Anápolis

Suspeito seria homem de 32 anos, que foi filmado desferindo socos e chutes contra a vítima, de 64

Augusto Araújo - 16 de março de 2026

Vídeo registrou momento da agressão. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 64 anos, foi agredido após um acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (16), na Avenida Sócrates Diniz, no bairro Santo André, em Anápolis. Além das agressões físicas, o veículo da vítima também foi danificado com pedradas.

O caso começou por volta das 7h21, após uma colisão envolvendo uma caminhonete Fiat Strada e um Ford Fiesta. Após o impacto, os dois motoristas pararam os veículos para verificar os danos.

Segundo relato da vítima, o condutor do outro carro, de 32 anos, desceu do veículo de forma agressiva, acusando-o de ser responsável pelo acidente e exigindo que ele pagasse pelos prejuízos.

Um vídeo mostra o momento em que o suspeito agride a vítima, com socos e pontapés.

Em determinado momento, o idoso escorrega e cai no chão, ocasião em que continuou sendo agredido com chutes na região do abdômen, costelas, peito, cabeça e rosto.

Após as agressões, o suspeito ainda pegou uma pedra e quebrou o para-brisa do carro da vítima. As agressões só teriam cessado depois que pessoas que estavam nas proximidades intervieram. Em seguida, o autor deixou o local.

O idoso foi levado a uma unidade de saúde, onde recebeu atendimento médico, antes de denunciar o ocorrido na delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e deve ser investigado pela Polícia Civil.

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