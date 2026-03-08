Criança de 4 anos desmaia após acidente em Anápolis e é levada às pressas à UPA com escolta da PM
Menina começou a apresentar sinais preocupantes logo após ocorrência na Avenida Brasil Sul
Uma criança de 04 anos precisou ser socorrida às pressas na noite deste sábado (07) após passar mal e perder a consciência enquanto estava com os pais no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).
Segundo apuração da reportagem, o casal estava junto da filha em um carro, que sofreu um acidente de trânsito na Avenida Brasil Sul.
Contudo, logo após o episódio, a menina começou a apresentar vômito e desmaios, o que gerou desespero na família.
Diante da gravidade da situação e temendo pela vida da filha, os responsáveis pediram ajuda a uma equipe da Polícia Militar (PM) que estava em atendimento na região.
Os policiais então iniciaram uma escolta de emergência para que o veículo da família pudesse chegar rapidamente a uma unidade de saúde.
Durante o trajeto, a viatura utilizou sinais sonoros e luminosos para abrir caminho no trânsito e garantir que o deslocamento ocorresse com a maior rapidez possível.
A criança foi levada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Alair Mafra de Andrade, onde recebeu atendimento médico imediato.
Chegando lá, a equipe de saúde reanimou a menina e aplicou medicação nela. Após os primeiros procedimentos, o quadro da criança se estabilizou e ela permaneceu sob cuidados médicos.
