Criança de 4 anos desmaia após acidente em Anápolis e é levada às pressas à UPA com escolta da PM

Menina começou a apresentar sinais preocupantes logo após ocorrência na Avenida Brasil Sul

Augusto Araújo - 08 de março de 2026

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar (PM).(Foto: Reprodução)

Uma criança de 04 anos precisou ser socorrida às pressas na noite deste sábado (07) após passar mal e perder a consciência enquanto estava com os pais no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

Segundo apuração da reportagem, o casal estava junto da filha em um carro, que sofreu um acidente de trânsito na Avenida Brasil Sul.

Contudo, logo após o episódio, a menina começou a apresentar vômito e desmaios, o que gerou desespero na família.

Diante da gravidade da situação e temendo pela vida da filha, os responsáveis pediram ajuda a uma equipe da Polícia Militar (PM) que estava em atendimento na região.

Os policiais então iniciaram uma escolta de emergência para que o veículo da família pudesse chegar rapidamente a uma unidade de saúde.

Durante o trajeto, a viatura utilizou sinais sonoros e luminosos para abrir caminho no trânsito e garantir que o deslocamento ocorresse com a maior rapidez possível.

A criança foi levada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Alair Mafra de Andrade, onde recebeu atendimento médico imediato.

Chegando lá, a equipe de saúde reanimou a menina e aplicou medicação nela. Após os primeiros procedimentos, o quadro da criança se estabilizou e ela permaneceu sob cuidados médicos.

