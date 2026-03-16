Motorista de carreta morre após tombar de despenhadeiro em Formosa
Vítima descia Serra do Bonito quando, por motivos desconhecidos, veículo acabou tombando em uma curva
Um motorista de 53 anos morreu após a carreta que conduzia tombar em um despenhadeiro na tarde deste domingo (15), na GO-468, na zona rural do Distrito de Bezerra, região de Formosa.
O acidente foi registrado por volta das 17h30 e mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar (PM) e da Polícia Científica.
De acordo com informações preliminares, a carreta transportava uma carga de soja de uma fazenda para outra.
Ao descer a Serra do Bonito, por motivos ainda desconhecidos, o veículo acabou tombando em uma curva e caiu em um despenhadeiro.
Quando as equipes chegaram ao local, a vítima já estava presa sob a cabine do caminhão. Uma equipe do Samu realizou a avaliação e constatou o óbito do motorista ainda no local.
Após os trabalhos da perícia, os bombeiros realizaram o desencarceramento do corpo, que ficou preso às ferragens da cabine.
Em seguida, o corpo foi entregue aos cuidados da Polícia Científica para os procedimentos legais. Não havia passageiros no veículo.
A Polícia Militar permaneceu responsável pela segurança da área e pelos procedimentos necessários no local do acidente.
Agora, caberá às autoridades competentes darem continuidade às investigações.
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— Portal 6 (@portal6noticias) March 16, 2026
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