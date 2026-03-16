Motorista de carreta morre após tombar de despenhadeiro em Formosa

Vítima descia Serra do Bonito quando, por motivos desconhecidos, veículo acabou tombando em uma curva

Augusto Araújo - 16 de março de 2026

Veículo tombou durante curva na Serra do Bonito. (Foto: Reprodução)

Um motorista de 53 anos morreu após a carreta que conduzia tombar em um despenhadeiro na tarde deste domingo (15), na GO-468, na zona rural do Distrito de Bezerra, região de Formosa.

O acidente foi registrado por volta das 17h30 e mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Militar (PM) e da Polícia Científica.

De acordo com informações preliminares, a carreta transportava uma carga de soja de uma fazenda para outra.

Ao descer a Serra do Bonito, por motivos ainda desconhecidos, o veículo acabou tombando em uma curva e caiu em um despenhadeiro.

Quando as equipes chegaram ao local, a vítima já estava presa sob a cabine do caminhão. Uma equipe do Samu realizou a avaliação e constatou o óbito do motorista ainda no local.

Após os trabalhos da perícia, os bombeiros realizaram o desencarceramento do corpo, que ficou preso às ferragens da cabine.

Em seguida, o corpo foi entregue aos cuidados da Polícia Científica para os procedimentos legais. Não havia passageiros no veículo.

A Polícia Militar permaneceu responsável pela segurança da área e pelos procedimentos necessários no local do acidente.

Agora, caberá às autoridades competentes darem continuidade às investigações.

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