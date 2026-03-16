O jeito mais rápido de limpar o ventilador que fica ligado o dia todo, segundo técnicos

Método simples ajuda a remover o excesso de poeira do ventilador sem complicação e pode melhorar o desempenho do aparelho

Layne Brito - 16 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Quem usa ventilador o dia inteiro sabe que o aparelho acaba se tornando um aliado indispensável dentro de casa, principalmente nos dias mais quentes.

O problema é que, junto com o vento, ele também acumula poeira nas grades e nas hélices.

Com o passar do tempo, essa sujeira pode reduzir a força do vento, espalhar partículas pelo ambiente e até causar desconforto para quem tem alergias.

Por isso, a limpeza periódica deixa de ser apenas uma questão estética e passa a fazer parte da manutenção do aparelho.

Ventiladores que ficam ligados por muitas horas tendem a acumular poeira com mais rapidez, especialmente em casas com janelas abertas, animais de estimação ou ambientes com grande circulação de ar.

A boa notícia é que existe uma maneira simples de limpar o ventilador sem precisar desmontá-lo.

Com alguns cuidados e itens básicos de casa, é possível remover boa parte da sujeira em poucos minutos e manter o aparelho funcionando melhor.

Antes de começar, o primeiro passo é desligar o ventilador da tomada para evitar qualquer risco durante a limpeza.

Em seguida, retire o excesso de poeira das grades usando um pano seco ou um espanador.

Depois disso, utilize um pano de microfibra levemente umedecido em uma mistura de água com algumas gotas de detergente neutro ou vinagre branco.

Essa combinação ajuda a soltar a sujeira acumulada sem danificar o material do ventilador.

Caso queira usar um borrifador, o ideal é borrifar o produto no pano e não diretamente no ventilador, evitando que o líquido entre na parte interna do aparelho ou no motor.

Com o pano úmido, passe cuidadosamente pelas grades e pelas partes mais acessíveis das hélices.

Se houver poeira presa nas frestas, uma escova macia pode ajudar a soltar a sujeira.

Em casos de ventiladores muito empoeirados, também é possível usar um saco plástico grande durante a limpeza para concentrar a poeira e impedir que ela se espalhe pelo ambiente.

Depois de remover a sujeira, finalize passando um pano seco para retirar qualquer resquício de umidade.

Esse cuidado ajuda a manter o aparelho limpo e pronto para uso novamente.

De quanto em quanto tempo limpar o ventilador

A frequência da limpeza pode variar de acordo com o uso do aparelho e com o ambiente da casa.

Quando o ventilador fica ligado diariamente, o ideal é fazer uma limpeza leve a cada 15 dias para evitar o acúmulo excessivo de poeira.

Já em locais onde o ventilador é usado com menor frequência, uma limpeza completa uma vez por mês costuma ser suficiente.

Em casas com animais de estimação ou muita circulação de poeira, o intervalo pode precisar ser menor.

Manter o ventilador limpo não só melhora o desempenho do aparelho, como também contribui para um ambiente mais saudável dentro de casa.

Quando a limpeza é feita regularmente, o ar circula melhor, o ventilador trabalha com menos esforço e o acúmulo de poeira diminui.

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