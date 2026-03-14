Como limpar o ventilador sem precisar desmontar nem fazer sujeira, segundo técnicos

Método simples pode ajudar a remover o excesso de poeira do ventilador sem espalhar sujeira pela casa

Layne Brito -
Como limpar o ventilador
(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Manter o ventilador limpo nem sempre é uma tarefa agradável. Além do acúmulo de poeira nas grades e nas hélices, muita gente evita a limpeza por achar que será preciso desmontar o aparelho inteiro ou lidar com sujeira espalhada pelo ambiente.

No entanto, técnicos apontam que alguns cuidados simples podem facilitar bastante esse processo no dia a dia.

A orientação é começar sempre com o ventilador desligado da tomada. Esse passo é essencial para evitar acidentes e garantir que a limpeza seja feita com segurança.

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Depois disso, o ideal é usar um pano seco ou um espanador para retirar o excesso de poeira da parte externa, principalmente nas grades.

Em seguida, uma solução de limpeza leve pode ser aplicada com borrifador, mas sem exagero.

O recomendado é usar pouca quantidade para não molhar demais o aparelho.

O líquido deve atingir apenas a área das grades e da sujeira acumulada, sem encharcar o motor.

Para evitar bagunça, uma dica prática é posicionar um saco plástico grande ou um pano por trás da área que será limpa.

Assim, parte da poeira que se soltar durante o processo não se espalha pelo cômodo.

Depois, com ajuda de um pano macio ou escova de cerdas suaves, a sujeira pode ser retirada com mais facilidade.

Segundo técnicos, esse tipo de manutenção leve ajuda a conservar o ventilador e melhora até o desempenho do aparelho, já que o excesso de poeira pode prejudicar a circulação do ar com o passar do tempo.

O mais importante é lembrar que a limpeza deve ser feita com cuidado, sem desmontagens improvisadas e sem contato excessivo de água com as partes internas.

Com atenção e os materiais certos, o ventilador pode ficar mais limpo sem exigir esforço exagerado.

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Layne Brito

Estudante de jornalismo na Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA) e engenheira agrônoma, curiosa e sempre em busca de aprender, observar e contar histórias.

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