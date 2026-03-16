Prefeitura de Anápolis abre 250 vagas para casamento comunitário gratuito; veja como se inscrever
Conforme previsto pelo edital, evento deve ocorrer no dia 25 de julho
A Prefeitura de Anápolis publicou edital para a realização do Casamento Comunitário 2026, que vai selecionar casais para participarem de uma cerimônia coletiva de casamento civil gratuita.
Conforme previsto pelo edital, o evento deve ocorrer no dia 25 de julho. No total, serão disponibilizadas 250 inscrições, sendo 200 vagas imediatas e 50 para cadastro de reserva.
A seleção ocorrerá por ordem de inscrição, desde que os candidatos cumpram todos os requisitos e apresentem a documentação exigida.
Podem participar casais que:
- tenham 18 anos ou mais (ou a partir de 16 anos com autorização dos responsáveis);
- residam em Anápolis;
- estejam inscritos e com cadastro atualizado há pelo menos dois anos no CadÚnico;
- possuam renda familiar per capita de até um salário mínimo;
- apresentem toda a documentação exigida no edital.
As inscrições serão presenciais e começam nesta quinta-feira (19), se estendendo até o dia 17 de abril. Elas devem ser feitas nas unidaes Leste, Sul, Leste II e Norte do CRAS do município.
Acesso ao casamento
A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, tem caráter social e busca garantir o acesso ao casamento civil a casais em situação de vulnerabilidade econômica.
São aceitos nubentes solteiros (noivos prestes a se casar), divorciados ou viúvos, desde que comprovem a situação civil por meio de certidões atualizadas.
A inscrição exige a presença dos dois noivos, apresentação de documentos pessoais, comprovante do CadÚnico e declaração de hipossuficiência econômica.
Após a etapa de inscrição, a comissão responsável fará a análise documental. O resultado preliminar será divulgado em 24 de abril, com prazo para recursos até 29 de abril, e o resultado final sai em 05 de maio.
A documentação dos selecionados será encaminhada aos cartórios, responsáveis por analisar os requisitos legais e habilitar o casamento.
Depois disso, os casais habilitados serão convocados para a cerimônia coletiva marcada para 25 de julho.
Para mais informações, confira o edital, disponível neste link e também no Diário Oficial do Município.
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