Prefeitura de Anápolis abre 250 vagas para casamento comunitário gratuito; veja como se inscrever

Conforme previsto pelo edital, evento deve ocorrer no dia 25 de julho

Augusto Araújo - 16 de março de 2026

Anápolis lança edital para Casamento Comunitário 2026. (Foto: Arquivo)

A Prefeitura de Anápolis publicou edital para a realização do Casamento Comunitário 2026, que vai selecionar casais para participarem de uma cerimônia coletiva de casamento civil gratuita.

Conforme previsto pelo edital, o evento deve ocorrer no dia 25 de julho. No total, serão disponibilizadas 250 inscrições, sendo 200 vagas imediatas e 50 para cadastro de reserva.

A seleção ocorrerá por ordem de inscrição, desde que os candidatos cumpram todos os requisitos e apresentem a documentação exigida.

Podem participar casais que:

tenham 18 anos ou mais (ou a partir de 16 anos com autorização dos responsáveis);

residam em Anápolis;

estejam inscritos e com cadastro atualizado há pelo menos dois anos no CadÚnico;

possuam renda familiar per capita de até um salário mínimo;

apresentem toda a documentação exigida no edital.

As inscrições serão presenciais e começam nesta quinta-feira (19), se estendendo até o dia 17 de abril. Elas devem ser feitas nas unidaes Leste, Sul, Leste II e Norte do CRAS do município.

Acesso ao casamento

A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, tem caráter social e busca garantir o acesso ao casamento civil a casais em situação de vulnerabilidade econômica.

São aceitos nubentes solteiros (noivos prestes a se casar), divorciados ou viúvos, desde que comprovem a situação civil por meio de certidões atualizadas.

A inscrição exige a presença dos dois noivos, apresentação de documentos pessoais, comprovante do CadÚnico e declaração de hipossuficiência econômica.

Após a etapa de inscrição, a comissão responsável fará a análise documental. O resultado preliminar será divulgado em 24 de abril, com prazo para recursos até 29 de abril, e o resultado final sai em 05 de maio.

A documentação dos selecionados será encaminhada aos cartórios, responsáveis por analisar os requisitos legais e habilitar o casamento.

Depois disso, os casais habilitados serão convocados para a cerimônia coletiva marcada para 25 de julho.

Para mais informações, confira o edital, disponível neste link e também no Diário Oficial do Município.

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