Alerta para motoristas: carros podem ser guinchados nas ruas se estiverem sem esse item obrigatório

Nova norma europeia exige sistema de sinalização especial em frenagens bruscas para reduzir colisões traseiras nas estradas

Gabriel Yuri Souto - 17 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Uma nova regra voltada à segurança no trânsito começará a mudar o funcionamento de carros vendidos na Europa nos próximos anos.

A medida faz parte de um conjunto de normas criadas para reduzir acidentes e aumentar a proteção de motoristas e passageiros.

A partir de 7 de julho de 2026, todos os carros de passeio e veículos comerciais leves novos vendidos na União Europeia deverão contar com um sistema avançado de sinalização de frenagem de emergência.

O recurso foi projetado para alertar de forma mais clara os motoristas que trafegam atrás do veículo quando ocorre uma desaceleração brusca.

Em situações de frenagem repentina em alta velocidade, as luzes de freio passam a emitir um sinal visual mais intenso e intermitente.

Atualmente, as luzes traseiras acendem sempre que o motorista pisa no pedal do freio, independentemente da intensidade da frenagem.

Com a nova tecnologia, o sistema passa a diferenciar uma frenagem comum de uma situação de emergência.

Quando o veículo frear bruscamente a velocidades superiores a 50 km/h, as luzes traseiras deverão piscar rapidamente para indicar o risco imediato de acidente.

Caso o carro pare totalmente após a manobra, o sistema também acionará automaticamente o pisca-alerta.

De acordo com autoridades europeias, o objetivo é oferecer mais tempo de reação para os motoristas que seguem atrás, reduzindo o risco de colisões traseiras e acidentes em sequência, especialmente em rodovias movimentadas.

A exigência faz parte do Regulamento (UE) 2019/2144, que estabelece a adoção de diversas tecnologias obrigatórias em veículos novos com foco na segurança viária.

Além do sistema de sinalização adaptativa de frenagem, os veículos também deverão contar com outros recursos de segurança, como frenagem automática de emergência, conhecida como AEB, capaz de detectar risco de colisão e acionar os freios automaticamente.

Outra novidade prevista na regulamentação é a chamada “caixa-preta automotiva”, dispositivo responsável por registrar dados como velocidade, uso do freio e cinto de segurança no momento de acidentes.

O pacote também inclui assistente de permanência em faixa, monitoramento de atenção do motorista e sistemas preparados para impedir a partida do veículo caso seja detectado consumo de álcool.

Apesar das mudanças, a nova regra não afetará carros que já estão em circulação. As exigências serão aplicadas apenas a modelos novos registrados a partir de julho de 2026 dentro da União Europeia.

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