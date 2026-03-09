Nova regra para carros: veículos não poderão circular sem estes equipamentos obrigatórios a partir de julho

Novas exigências de segurança para veículos avançam e pressionam o setor automotivo por tecnologias que evitam colisões

Gustavo de Souza - 09 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil)

As exigências de segurança para veículos estão passando por mudanças importantes em diferentes partes do mundo. Um dos marcos dessa transformação envolve regras que passaram a exigir novos equipamentos de segurança em carros comercializados na União Europeia, elevando o padrão tecnológico da frota.

Entre os principais itens obrigatórios está o sistema de frenagem automática de emergência, tecnologia capaz de identificar risco de colisão e acionar os freios automaticamente quando o motorista não reage a tempo. O objetivo é evitar acidentes ou reduzir a gravidade das batidas.

A medida integra um pacote de segurança viária aprovado pela União Europeia, que busca ampliar o uso de tecnologias capazes de prevenir acidentes. De acordo com a Comissão Europeia, o conjunto de sistemas pode ajudar a salvar mais de 25 mil vidas e evitar cerca de 140 mil ferimentos graves até 2038.

Sistemas de segurança passam a ser exigência

Além da frenagem automática, outros sistemas passam a integrar a lista de equipamentos obrigatórios em carros novos vendidos no bloco europeu.

Entre eles estão o assistente de permanência em faixa, que corrige a direção caso o veículo saia da pista involuntariamente, o alerta de fadiga ou distração do motorista, sensores ou câmeras para detecção de obstáculos em marcha a ré, além do registrador de dados de eventos, espécie de “caixa-preta” que armazena informações importantes em caso de acidente.

Esses recursos fazem parte da chamada segurança ativa, voltada para evitar colisões antes que elas aconteçam.

Regras também avançam no Brasil

No Brasil, mudanças recentes na legislação também reforçam a segurança no trânsito, principalmente para veículos de mobilidade leve. As normas foram atualizadas para ciclomotores, bicicletas elétricas e equipamentos autopropelidos, como patinetes.

No caso dos ciclomotores, tornou-se obrigatório cumprir requisitos semelhantes aos de motocicletas. Isso inclui registro, emplacamento, habilitação do condutor e equipamentos mínimos, como retrovisores, farol dianteiro, lanterna traseira, buzina, velocímetro e pneus em boas condições.

Já as bicicletas elétricas não exigem placa ou habilitação, mas precisam ter campainha, sinalização noturna e espelho retrovisor esquerdo, além do sistema de pedal assistido.

Especialistas apontam que a tendência global é de um trânsito cada vez mais tecnológico e fiscalizado, com veículos equipados com sistemas capazes de reduzir erros humanos e aumentar a segurança nas vias.

