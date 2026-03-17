Atleta anapolino participa de campeonato brasileiro de patins: “Esse tem tudo para ser top 1”

Bicampeão regional, o jovem de Anápolis agora enfrenta o desafio nacional e destaca a importância da persistência no esporte

Matheus Araujo - 17 de março de 2026

Atleta anapolino Leiff Soares de Oliveira Filho, durante competição de Skate Cross 2025. (Foto: Reprodução)

O atleta anapolino Leiff Soares (@tio_leiff), que recentemente viralizou nas redes sociais ao mostrar as dificuldades de patinar na ciclovia do Parque Ipiranga, em Anápolis, segue agora para um novo desafio, o Campeonato Brasileiro de Skate Cross, que acontece em Indaiatuba (SP), nos dias 16 e 17 de maio.

Leiff, hoje com 24 anos, teve o primeiro contato com o patins aos 12, como uma brincadeira de criança. Após algum tempo, ao começar a andar de patins no parque, passou a se sentir motivado e buscar melhorar as habilidades.

Mas foi apenas em 2020 que o atleta conheceu a modalidade à qual se dedica atualmente, o Skate Cross ou Inline Cross, que é uma mistura de modalidades onde quatro competidores, de forma simultânea, correm em um circuito com rampas.

Atualmente, o jovem é bicampeão regional e conquistou o 4º lugar nos últimos campeonatos Brasileiro e Sul-Americano.

Em entrevista ao Portal 6, Leiff mostra animação para a competição que está por vir: “Esse tem tudo para ser top 1”, diz.

Mas, como muitos atletas, encontra dificuldades no esporte pela falta de patrocínio, pois em todas as competições precisa arcar sozinho com os custos, como as viagens. Isso cria maiores desafios para a evolução no esporte, tendo o jovem que lutar para conciliar trabalho e a vida de atleta.

Ao ser questionado sobre as referências e inspirações, o competidor mostrou o carinho que tem pela cidade e pelos companheiros, dizendo que: “Os de fora eu admiro, os de dentro eu aprendo”.

O atleta ainda finalizou com uma mensagem de motivação para aqueles que estão começando: “Não desista no começo. Todo mundo cai, todo mundo passa vergonha. O mais importante é continuar”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!