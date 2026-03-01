Patinador chama atenção ao mostrar “desafios” de andar de patins no Parque Ipiranga

Registro do atleta viralizou e provocou reações divididas entre críticas e elogios nas redes sociais

Lara Duarte - 01 de março de 2026

Leiff Soares é patinador. (Imagem: Captura de tela/Instagram)

Um vídeo publicado no Instagram pelo patinador Leiff Soares viralizou ao retratar, com bom humor e manobras radicais, os “desafios” de andar de patins no Parque Ipiranga, em Anápolis.

Durante o percurso pela ciclovia, ele comenta as situações inusitadas que encontra, como grupos de adolescentes, famílias e até cachorros circulando pelo local.

Enquanto executa manobras técnicas, o atleta narra as cenas em tom descontraído. “Desviado com sucesso e segurança”, afirma em um dos trechos.

Em outro momento, ao se deparar com adolescentes que ocupavam a pista, brinca ao dizer que fez um “fakie pra passar medo neles”. Ao cruzar por uma criança, comenta: “Tadinho, assustei o pai, mas pode ficar tranquilo que nós desviamos”.

O vídeo também traz observações irônicas sobre o movimento no parque. Ao passar por uma família, ele diz: “Mãe distraída, mas a sorte dela é que sou eu”. Já diante de um trecho com maior fluxo de pessoas, apresenta a cena como “a parte mais complicada de se passar na ciclovia”.

A repercussão foi imediata e dividiu opiniões. Parte dos internautas criticou a postura do patinador e questionou a velocidade em um espaço compartilhado.

“Tá descobrindo agora que no parque tem criança?”, escreveu um usuário. Outro comentou: “O dono da ciclovia. Ciclovia compartilhada, velocidade incompatível com o movimento. Sempre será assim”.

Por outro lado, muitos seguidores elogiaram a habilidade e saíram em defesa do atleta, destacando que ele manteve controle durante as manobras.

“Caracas, irmão, você é incrível, queria saber andar de patins assim”, afirmou um perfil. Outro avaliou: “Parabéns, teve todo respeito aos pedestres. Deixa a galera falar”. Um terceiro resumiu: “Brabo demais, simplesmente transcendeu”.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!