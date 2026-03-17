Caminhoneiros enfrentam fila de 45 km e chegam a esperar três dias para conseguir descarregar soja

Filas quilométricas e dias de espera em Miritituba expõem gargalos enormes no escoamento da safra recorde de soja

Gustavo de Souza - 17 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Thomaz Silva/Agência Brasil)

O avanço da colheita de soja voltou a evidenciar um problema de longa data da logística rodoviária brasileira. Em Miritituba, distrito de Itaituba, no sudoeste do Pará, caminhoneiros relatam filas quilométricas e longas horas de espera para descarregar cargas destinadas à exportação.

Em seu momento mais crítico a fila de caminhões teria chegado a cerca de 45 quilômetros na BR-163, principal corredor de escoamento de grãos do Centro-Oeste rumo aos portos do Arco Norte. Alguns caminhoneiros afirmam ter aguardado até três dias para conseguir descarregar a soja nos terminais portuários da região.

Corredor estratégico para o agronegócio

Miritituba se tornou um dos pontos mais importantes da logística agrícola interna. O distrito concentra terminais portuários que recebem soja e milho transportados por caminhões e fazem o transbordo para barcaças que seguem pelos rios Tapajós e Amazonas até portos marítimos.

A BR-163, que liga o Mato Grosso ao Pará, é considerada pelo governo federal uma das principais peças nessa lógica de transporte de carga. O eixo conecta áreas de grande produção agrícola aos portos do chamado Arco Norte, rota que ganhou relevância por encurtar distâncias até mercados de exportação.

Espera prolongada e prejuízos

Para os caminhoneiros, o congestionamento se transforma em dias de incerteza. Motoristas relatam permanecer longos períodos dentro da cabine aguardando a liberação para entrar nos terminais portuários.

Além do desgaste físico, o impacto financeiro também é significativo. Como muitos contratos de frete não remuneram o tempo de espera, cada dia parado representa perda de faturamento para os transportadores.

Safra recorde pressiona logística

A pressão sobre as rotas para o exterior ocorre em um momento de forte crescimento da produção agrícola. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estima que a safra brasileira de soja 2025/2026 alcance cerca de 177 milhões de toneladas, um dos maiores volumes já registrados.

Grande parte dessa produção sai do Mato Grosso, maior produtor nacional, e segue em direção aos portos do Norte e do Sudeste.

Especialistas apontam que a forte dependência do transporte rodoviário e a capacidade limitada de armazenagem de grãos contribuem para a formação de congestionamentos nas rotas de exportação. Sem infraestrutura suficiente para acompanhar o crescimento da produção, caminhões acabam funcionando como uma espécie de “armazém sobre rodas”, aguardando dias até conseguirem descarregar.

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