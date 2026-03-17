Coronel Fábio Costa assume comando regional da PM em Anápolis
Oficial substituirá o coronel Rogério, na regional responsável pelo território anapolino e outros 11 municípios
O 3º Comando Regional da Polícia Região (CRPM), responsável por coordenar as ações de segurança pública na região de Anápolis, terá um novo comandante a partir desta terça-feira (17).
O escolhido para o posto foi o coronel Fábio Costa, anteriormente à frente do 12º Comando Regional da PM, na região Norte de Goiás. A nomeação foi feita pelo comandante-geral da Polícia Militar de Goiás, coronel Marcelo Granja.
Em mensagem publicada nas redes sociais, o oficial agradeceu o acolhimento que teve no 12º CRPM, ressaltando o trabalho construído.
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“Aqui deixei amigos e amigas de verdade, estou indo e deixando a saudade da amizade, o carinho de um tropa e um povo bom. Ao Norte do Estado de Goiás toda minha Gratidão e lealdade por esse tempo de trabalho e vitória”, disse.
Fábio Costa substituirá o coronel Rogério. Além de Anápolis, o 3º CRPM também engloba as operações de outros 11 municípios da região.
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