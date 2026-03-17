Governo de Goiás anuncia reajuste inédito para vítimas do césio-137

Em vídeo, Caiado afirmou também que pessoas que recebiam o auxílio de forma irregular foram excluídas da lista de beneficiários

Augusto Araújo - 17 de março de 2026

Local onde ocorreu o trágico acidente do césio -137, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), enviou à Assembleia Legislativa (Alego) um projeto de lei que prevê reajuste de 69,92% nas pensões pagas às vítimas do acidente radiológico com o césio-137.

A tragédia, ocorrida em setembro de 1987 em Goiânia, é considerada o maior acidente radiológico do mundo fora de uma usina nuclear.

A proposta beneficia 603 pessoas e prevê aumento nas duas categorias da Pensão Especial Vitalícia a partir de abril de 2026.

Para vítimas expostas a níveis superiores a 100 Doses Absorvidas de Radiação (RAD), o valor passará de R$ 1.908 para R$ 3.242. Já para os demais atingidos, o benefício sobe de R$ 954 para R$ 1.621.

Caiado afirmou que a medida busca reparar, ainda que parcialmente, os danos causados pela tragédia.

“É uma questão de respeito, justiça e cuidado com as vítimas. Essa tragédia marcou profundamente a história do nosso estado e a vida de muitas famílias que convivem até hoje com as consequências da contaminação”, afirmou o governador em vídeo publicado nas redes sociais.

A coordenadora do programa Goiás Social e primeira-dama, Gracinha Caiado, destacou que todos os beneficiários também recebem assistência social contínua. “Nosso objetivo é garantir mais dignidade, segurança e reconhecimento para essas famílias”, disse.

Com o reajuste, o impacto financeiro estimado é de R$ 3,6 milhões em 2026. Para os anos de 2027 e 2028, a previsão é de R$ 4,9 milhões anuais.

Além da pensão, o governo estadual mantém atendimento especializado às vítimas por meio do Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves Ferreira, que oferece acompanhamento médico contínuo.

Também há suporte em saúde suplementar por meio dos planos do Ipasgo Saúde.

O governador ainda ressaltou que uma auditoria recente revisou a lista de beneficiários, resultando na exclusão de pessoas que recebiam o auxílio de forma irregular.

“Foi necessário moralizar a lista e retirar gente que recebia pensão ilegalmente, sem ter sido afetado pelo acidente radiológico”, afirmou.