Misturar detergente com açúcar: para que serve e por que é recomendado

Uma mistura simples, feita com dois itens comuns da casa, tem ganhado espaço por ajudar em tarefas rápidas do dia a dia

Layne Brito - 17 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Em meio a tantas dicas caseiras que circulam na internet, algumas chamam atenção justamente pela simplicidade. É o caso da mistura de detergente com açúcar, uma combinação fácil de preparar e que tem sido recomendada por muita gente para tarefas rápidas de limpeza, especialmente quando a sujeira parece não sair com água e sabão comuns.

A proposta é simples: unir o poder desengordurante do detergente à textura granulada do açúcar.

Enquanto o primeiro ajuda a dissolver resíduos de óleo e gordura, o segundo atua como um abrasivo leve, facilitando a remoção de sujeiras mais impregnadas.

Por isso, a mistura costuma ser usada em diferentes situações do dia a dia, principalmente na limpeza das mãos após atividades que envolvem gordura ou sujeira difícil de remover.

DICAS DE PARA QUE É USADO:

Ajuda a retirar gordura das mãos após cozinhar ou mexer com óleo;

Pode auxiliar na remoção de sujeira impregnada nos dedos e unhas;

Funciona como esfoliação leve nas mãos, por causa dos grãos do açúcar;

Pode ser usada para limpar resíduos mais difíceis após contato com panelas e utensílios engordurados;

É indicada para quem busca uma solução rápida e barata com produtos que já tem em casa;

Deve ser usada com moderação, principalmente por quem tem pele sensível ou machucados nas mãos.

Além disso, a combinação se destaca por ser uma solução acessível e rápida, ideal para quem busca praticidade sem precisar recorrer a produtos mais fortes.

No entanto, é importante usar com atenção, evitando exageros e observando como a pele reage ao uso.

Receita da mistura de detergente com açúcar

Ingredientes:

1 colher de sopa de detergente neutro

1 colher de sopa de açúcar

Modo de preparo:

Em um recipiente pequeno, misture o detergente com o açúcar até formar uma pasta.

Aplique uma pequena quantidade nas mãos e esfregue com movimentos leves, especialmente nas áreas com sujeira ou gordura.

Em seguida, enxágue com água em abundância.

No fim das contas, a popularidade da receita mostra como soluções simples ainda conquistam espaço na rotina.

Com poucos ingredientes e aplicação rápida, a mistura se tornou uma alternativa prática para quem busca facilitar a limpeza do dia a dia.

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