Misturar detergente, vinagre e bicarbonato: por que é recomendado e para que serve

Combinação simples e barata chama atenção pela praticidade e pode ajudar em tarefas do dia a dia sem exigir produtos caros

Layne Brito - 14 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

Misturar detergente, vinagre e bicarbonato de sódio virou uma dica cada vez mais popular entre quem busca soluções práticas para a limpeza da casa.

Fácil de preparar e com ingredientes que muita gente já tem no armário, a combinação ganhou fama por ajudar na remoção de sujeiras difíceis e no combate à gordura em diferentes superfícies.

O motivo da recomendação está justamente na ação de cada ingrediente.

O detergente atua na quebra da gordura, enquanto o vinagre é conhecido pelo poder de limpeza e pelo auxílio na remoção de resíduos.

Já o bicarbonato entra como um reforço, principalmente em sujeiras mais impregnadas e em áreas que precisam de uma limpeza mais intensa.

Quando usados da forma correta, os três podem formar uma mistura útil para a rotina doméstica.

Ela costuma ser aplicada, por exemplo, na limpeza de pias, fogões, azulejos, box de banheiro, panelas e até em alguns cantos da casa onde a gordura e a sujeira se acumulam com mais facilidade.

Outro ponto que chama atenção é o custo-benefício.

Em vez de recorrer a vários produtos específicos, muitas pessoas preferem apostar nessa combinação por ser mais acessível e simples de preparar.

Ainda assim, é importante usar a mistura com cuidado, evitando superfícies delicadas e sempre testando antes em pequenas áreas.

Na prática, o sucesso dessa receita caseira está na soma entre economia, praticidade e eficiência.

Para quem gosta de manter a casa limpa sem complicação, a mistura pode funcionar como uma aliada em tarefas do dia a dia, principalmente nas limpezas mais pesadas.

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