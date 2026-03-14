Misturar detergente, vinagre e bicarbonato: por que é recomendado e para que serve
Combinação simples e barata chama atenção pela praticidade e pode ajudar em tarefas do dia a dia sem exigir produtos caros
Misturar detergente, vinagre e bicarbonato de sódio virou uma dica cada vez mais popular entre quem busca soluções práticas para a limpeza da casa.
Fácil de preparar e com ingredientes que muita gente já tem no armário, a combinação ganhou fama por ajudar na remoção de sujeiras difíceis e no combate à gordura em diferentes superfícies.
O motivo da recomendação está justamente na ação de cada ingrediente.
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O detergente atua na quebra da gordura, enquanto o vinagre é conhecido pelo poder de limpeza e pelo auxílio na remoção de resíduos.
Já o bicarbonato entra como um reforço, principalmente em sujeiras mais impregnadas e em áreas que precisam de uma limpeza mais intensa.
Quando usados da forma correta, os três podem formar uma mistura útil para a rotina doméstica.
Ela costuma ser aplicada, por exemplo, na limpeza de pias, fogões, azulejos, box de banheiro, panelas e até em alguns cantos da casa onde a gordura e a sujeira se acumulam com mais facilidade.
Outro ponto que chama atenção é o custo-benefício.
Em vez de recorrer a vários produtos específicos, muitas pessoas preferem apostar nessa combinação por ser mais acessível e simples de preparar.
Ainda assim, é importante usar a mistura com cuidado, evitando superfícies delicadas e sempre testando antes em pequenas áreas.
Na prática, o sucesso dessa receita caseira está na soma entre economia, praticidade e eficiência.
Para quem gosta de manter a casa limpa sem complicação, a mistura pode funcionar como uma aliada em tarefas do dia a dia, principalmente nas limpezas mais pesadas.
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