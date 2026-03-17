Não é limpeza: mistura de limão com bicarbonato: para que serve e por que é recomendada

Combinação simples e popular em muitas casas ganhou atenção por um uso bem diferente do que muita gente imagina

Layne Brito - 17 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela)

Misturas caseiras costumam atravessar gerações e seguir despertando curiosidade, principalmente quando envolvem ingredientes simples, baratos e fáceis de encontrar em qualquer cozinha.

Nos últimos tempos, uma combinação em especial voltou a ganhar espaço entre buscas e conversas do dia a dia: limão com bicarbonato.

Embora muitas pessoas associem esses itens à limpeza doméstica, o interesse em torno deles tem seguido outro caminho e levantado dúvidas sobre sua verdadeira utilidade.

A fama dessa mistura está ligada, principalmente, ao alívio de desconfortos digestivos ocasionais.

Isso porque o bicarbonato é conhecido por agir como antiácido, ajudando a neutralizar o excesso de acidez no estômago em algumas situações.

Já o limão costuma aparecer em receitas caseiras populares, o que reforça ainda mais a ideia de que a combinação pode trazer algum tipo de benefício pontual.

Na prática, a mistura é mais lembrada quando o assunto é azia, má digestão e sensação de estômago pesado.

Em alguns casos, ela pode ser usada como um recurso eventual para amenizar esse tipo de incômodo.

Ainda assim, isso não significa que deva ser consumida de forma frequente ou sem critério, já que desconfortos digestivos recorrentes podem indicar outros problemas que exigem atenção.

Outro ponto importante é que o fato de ser uma solução caseira não transforma automaticamente a mistura em algo livre de cuidados.

O uso exagerado do bicarbonato, por exemplo, pode não ser indicado para todas as pessoas, especialmente quando há condições específicas de saúde ou uso de medicamentos.

Por isso, a recomendação mais segura é evitar excessos e não transformar esse tipo de hábito em rotina.

Também é preciso ter cautela com promessas amplas demais.

Em muitos casos, a mistura de limão com bicarbonato acaba cercada por ideias de “solução milagrosa”, quando, na verdade, seu uso costuma estar relacionado apenas a situações pontuais e bem específicas.

Quando os sintomas persistem, pioram ou aparecem com frequência, o mais indicado é buscar orientação médica.

No fim das contas, a mistura de limão com bicarbonato não é lembrada apenas por usos domésticos, mas por seu possível efeito temporário diante de incômodos digestivos leves.

Ainda assim, ela deve ser vista com equilíbrio e responsabilidade, sem exageros e sem substituir cuidados mais adequados quando o desconforto se torna constante.

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