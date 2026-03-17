Os 10 supermercados que mais faturam no Brasil, segundo a IstoÉ Dinheiro

Ranking da Abras revela avanço do supermercado e atacarejo e mostra como mudanças no consumo pressionam redes tradicionais do setor

Gustavo de Souza - 17 de março de 2026

(Imagem: Divulgação)

O varejo alimentar brasileiro segue movimentando cifras bilionárias, mas o setor passa por uma transformação significativa. O crescimento dos supermercados estilo atacarejo e a maior busca por preços baixos vêm redesenhando o mapa das maiores redes supermercadistas do país.

Dados do Ranking Abras 2025, divulgado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) com base no faturamento de 2024 e repercutido pela IstoÉ Dinheiro, mostram o Grupo Carrefour Brasil na liderança entre as empresas que mais faturam no setor.

O levantamento confirma a força de redes que apostaram no modelo de atacarejo, formato que mistura atacado e varejo com foco em preços competitivos e vendas em maior volume.

Os maiores supermercados do Brasil

Segundo o ranking da Abras, estes são os dez grupos supermercadistas com maior faturamento no país:

Grupo Carrefour Brasil — R$ 120,6 bilhões Assaí Atacadista — R$ 80,6 bilhões Grupo Mateus — R$ 36,4 bilhões Supermercados BH — R$ 21,3 bilhões GPA (Grupo Pão de Açúcar) — R$ 20,0 bilhões Grupo Muffato — R$ 17,4 bilhões Grupo Pereira — R$ 15,3 bilhões Mart Minas & Dom Atacadista — R$ 11,4 bilhões Cencosud Brasil — R$ 11,2 bilhões Grupo Koch — R$ 10,3 bilhões

Atacarejo impulsiona crescimento

O avanço do atacarejo se consolidou nos últimos anos, impulsionado por consumidores mais atentos aos preços e pela possibilidade de compras em maior quantidade. Nesse modelo, lojas operam com estrutura mais simples e menor variedade de produtos premium, priorizando preços competitivos.

O Carrefour, líder do ranking, opera no Brasil com diferentes formatos de loja, incluindo o Atacadão. Já o Assaí expandiu sua presença nacional apostando exclusivamente no modelo de atacarejo. O Grupo Mateus também ganhou destaque com forte atuação no Norte e Nordeste.

Crise do GPA chama atenção

Enquanto algumas redes ampliam participação no mercado, outras enfrentam dificuldades. O GPA, dono de marcas tradicionais como Pão de Açúcar e Extra, anunciou nesta semana um processo de recuperação extrajudicial para renegociar cerca de R$ 4,5 bilhões em dívidas.

A empresa informou que o plano envolve negociações com credores financeiros e não afeta fornecedores, clientes ou a operação das lojas.

Segundo a Abras, o setor supermercadista brasileiro movimentou mais de R$ 1 trilhão em 2024, valor equivalente a cerca de 9% do Produto Interno Bruto (PIB). O ranking mostra que, em um mercado cada vez mais competitivo, escala, eficiência e adaptação ao comportamento do consumidor tendem a definir os líderes do setor.

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