Assaí reduz expansão e avalia vender unidades que não estão dando lucro

Rede ajusta estratégia diante do cenário de juros elevados, corta meta de novas lojas para 2026 e amplia aposta no comércio eletrônico para manter competitividade

Gustavo de Souza - 22 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Assaí Atacadista)

O Assaí Atacadista iniciou uma mudança estratégica que pode incluir o fechamento de lojas com desempenho abaixo do esperado e a redução do ritmo de expansão. A decisão ocorre em meio a juros elevados, pressão sobre margens e maior rigor na alocação de capital.

Uma das maiores redes de atacarejo do país, a companhia encerrou 2025 com faturamento de R$ 84,7 bilhões e 312 unidades em operação. Agora, prioriza rentabilidade e geração de caixa.

Expansão mais cautelosa

O plano inicial previa a abertura de dez lojas em 2026. A projeção foi reduzida para cinco novas unidades, refletindo postura mais conservadora diante do cenário econômico.

A empresa prioriza, nesse momento, avaliar o desempenho individual dos pontos de venda e se desfazer de unidades que não entregam resultado satisfatório. Também houve reorganização interna e redução no quadro de funcionários para controle de despesas e da alavancagem financeira.

Mesmo com a desaceleração, o orçamento de cerca de R$ 700 milhões em investimentos para 2026 foi mantido, parte já comprometida com projetos em andamento.

Pressão financeira e foco em eficiência

O ambiente de crédito mais caro elevou despesas financeiras e impactou resultados operacionais. Com a taxa básica de juros acima das projeções feitas em anos anteriores, a companhia passou a adotar postura mais seletiva.

A estratégia atual busca equilíbrio entre crescimento e rentabilidade, priorizando eficiência operacional e disciplina de capital.

Nova aposta: o mercado digital

Em paralelo ao ajuste na operação física, o Assaí anunciou parceria com o Mercado Livre para atuar no marketplace no modelo fulfillment (conjunto completo de operações que ocorrem desde o momento em que um cliente realiza um pedido até a entrega final e o pós-venda). As vendas devem começar no segundo trimestre de 2026.

A iniciativa marca a entrada oficial da rede no marketplace e integra a estratégia Assaí Digital. Segundo a companhia, a operação foi estruturada para ganhar escala com eficiência e menor fricção operacional.

Como funcionará a parceria

No modelo fulfillment, o Assaí envia os produtos aos centros de distribuição do Mercado Livre, que fica responsável por armazenagem, separação e entrega ao cliente final.

A seleção inicial de mercadorias prioriza produtos não perecíveis, com maior recorrência e tíquete médio mais elevado, como mercearia seca, bebidas, itens de limpeza e produtos não alimentares selecionados.

As vendas começam pela região Sudeste e serão ampliadas gradualmente para outras regiões até o fim do ano.

A parceria também permitirá que as 312 lojas utilizem a plataforma Mercado Livre Negócios para compras corporativas e aquisição de insumos.

