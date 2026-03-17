Quanto uma pessoa precisa ganhar para ser considerada rica em 2026

Dados do IBGE e do Ipea ajudam a entender quem realmente está no topo da renda para poder ser considerado rico

Gustavo de Souza - 17 de março de 2026

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

A pergunta parece simples, mas não tem uma resposta única. No Brasil de 2026, não existe uma linha oficial que determine exatamente quando alguém passa a ser considerado rico. Ainda assim, dados de instituições como o IBGE e o Ipea ajudam a mostrar onde começa o topo da pirâmide de renda no país.

Não existe uma linha oficial da riqueza

Nem o IBGE nem o governo federal adotam um corte formal para classificar uma pessoa como rica. O que existe são parâmetros estatísticos que indicam quem está nas faixas mais altas de renda.

Um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) apontou que domicílios com renda mensal superior a R$ 22.020,22 (em valores de janeiro de 2025) entram na categoria de renda alta. Atualizado para 2026, esse valor corresponde a cerca de 13,6 salários mínimos, considerando o mínimo atual de R$ 1.621.

A distância em relação à renda média

Os números do IBGE ajudam a dimensionar essa diferença. Segundo o instituto, o rendimento domiciliar per capita médio do Brasil ficou em R$ 2.316 em 2025. Em Goiás, o valor registrado foi de R$ 2.407.

Isso mostra que as famílias enquadradas na faixa de renda alta recebem muito mais do que a média nacional.

Outro indicador da desigualdade aparece na PNAD Contínua. Em 2024, o rendimento médio mensal per capita chegou a R$ 2.020, o maior da série histórica, mas o 1% mais rico da população ainda ganha cerca de 36 vezes mais que os 40% mais pobres.

Estar no topo ainda é raro

Apesar do avanço gradual da renda média, a desigualdade continua marcante. O próprio IBGE registrou, em 2024, o menor índice de Gini desde 2012, com 0,506 — número que ainda revela forte concentração de renda.

Na prática, isso significa que, no Brasil, ganhar acima de R$ 20 mil por mês por domicílio já coloca uma família no topo da renda nacional, mesmo que o conceito de “riqueza” varie conforme o critério usado.

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