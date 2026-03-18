Confira o resultado da Quina 6978 desta quarta- feira (18); prêmio é de R$ 600 mil

Para ganhar uma fatia da bolada da Quina, é preciso acertar 2, 3, 4 ou 5 números

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Imagem ilustrativa de cartela da Quina.
(Foto: Reprodução)

Quina 6979 tem o sorteio realizado nesta quarta-feira (18), a partir das 21h pela Caixa Econômica Federal.

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