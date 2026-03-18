Quase ninguém sabe, mas essa parte da geladeira não serve só para armazenar alimentos

Compartimento pouco utilizado pode ajudar a conservar melhor os alimentos e até evitar desperdícios no dia a dia

Gabriel Yuri Souto - 18 de março de 2026

(Foto: Freepik)

A geladeira é um dos eletrodomésticos mais usados na rotina doméstica. No entanto, muita gente ainda desconhece a função de algumas partes internas do equipamento. Um desses exemplos é a gaveta inferior, que vai muito além de apenas armazenar alimentos.

Embora pareça um espaço comum, esse compartimento foi projetado com uma função específica: controlar a umidade e preservar melhor frutas, verduras e legumes.

Gaveta ajuda a conservar alimentos por mais tempo

A gaveta inferior da geladeira, muitas vezes chamada de “gaveta de legumes”, possui um sistema que mantém níveis de umidade diferentes do restante do refrigerador.

Por isso, ela ajuda a conservar alimentos frescos por mais tempo. Além disso, reduz a perda de textura, sabor e nutrientes.

Esse controle acontece porque o compartimento limita a circulação de ar frio, evitando que os alimentos ressequem rapidamente.

Ajuste de umidade faz diferença

Alguns modelos de geladeira contam com um pequeno controle deslizante dentro da gaveta.

Esse ajuste permite regular a entrada de ar:

menos ventilação mantém mais umidade

mais ventilação reduz a umidade

Dessa forma, é possível adaptar o ambiente conforme o tipo de alimento armazenado.

Por exemplo, folhas verdes costumam durar mais em ambientes com maior umidade. Já frutas podem precisar de menos umidade para evitar apodrecimento rápido.

Evita desperdício e economiza dinheiro

Além de conservar melhor os alimentos, o uso correto da gaveta ajuda a reduzir o desperdício.

Quando frutas e verduras estragam menos, a família consegue aproveitar melhor as compras do dia a dia.

Consequentemente, isso também representa economia no orçamento doméstico.

Não serve apenas para guardar alimentos

Apesar de sua principal função ser a conservação, a gaveta também organiza melhor os itens dentro da geladeira.

Assim, ela evita mistura de odores e facilita o acesso aos alimentos mais perecíveis.

Por isso, entender o funcionamento desse espaço pode melhorar a rotina na cozinha e aumentar a durabilidade dos produtos.

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