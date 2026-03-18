Quase ninguém sabe, mas essa parte da geladeira não serve só para armazenar alimentos

Compartimento pouco utilizado pode ajudar a conservar melhor os alimentos e até evitar desperdícios no dia a dia

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
Saiba para que serve a gaveta da geladeira e como usá-la corretamente para conservar alimentos por mais tempo.
(Foto: Freepik)

A geladeira é um dos eletrodomésticos mais usados na rotina doméstica. No entanto, muita gente ainda desconhece a função de algumas partes internas do equipamento. Um desses exemplos é a gaveta inferior, que vai muito além de apenas armazenar alimentos.

Embora pareça um espaço comum, esse compartimento foi projetado com uma função específica: controlar a umidade e preservar melhor frutas, verduras e legumes.

Gaveta ajuda a conservar alimentos por mais tempo

A gaveta inferior da geladeira, muitas vezes chamada de “gaveta de legumes”, possui um sistema que mantém níveis de umidade diferentes do restante do refrigerador.

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Por isso, ela ajuda a conservar alimentos frescos por mais tempo. Além disso, reduz a perda de textura, sabor e nutrientes.

Esse controle acontece porque o compartimento limita a circulação de ar frio, evitando que os alimentos ressequem rapidamente.

O segredo das donas de casa para manter a geladeira limpa e cheirosa por mais tempo

(Foto: Captura de tela/ YouTube)

Ajuste de umidade faz diferença

Alguns modelos de geladeira contam com um pequeno controle deslizante dentro da gaveta.

Esse ajuste permite regular a entrada de ar:

  • menos ventilação mantém mais umidade
  • mais ventilação reduz a umidade

Dessa forma, é possível adaptar o ambiente conforme o tipo de alimento armazenado.

Por exemplo, folhas verdes costumam durar mais em ambientes com maior umidade. Já frutas podem precisar de menos umidade para evitar apodrecimento rápido.

Evita desperdício e economiza dinheiro

Além de conservar melhor os alimentos, o uso correto da gaveta ajuda a reduzir o desperdício.

Quando frutas e verduras estragam menos, a família consegue aproveitar melhor as compras do dia a dia.

Consequentemente, isso também representa economia no orçamento doméstico.

Não serve apenas para guardar alimentos

Apesar de sua principal função ser a conservação, a gaveta também organiza melhor os itens dentro da geladeira.

Assim, ela evita mistura de odores e facilita o acesso aos alimentos mais perecíveis.

Por isso, entender o funcionamento desse espaço pode melhorar a rotina na cozinha e aumentar a durabilidade dos produtos.

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Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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