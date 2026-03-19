Cidade proíbe nascer, morrer e casar após ficar sem funcionários no cartório

Situação inesperada expõe fragilidades que muitas localidades enfrentam silenciosamente hoje em dia

Magno Oliver - 19 de março de 2026

(Foto: Ilustração IA)

Uma medida inusitada adotada em uma pequena cidade do norte da Itália chamou atenção e gerou repercussão nacional.

No município de Província de Brescia, a prefeitura afixou um aviso simbólico informando que estava “proibido nascer, morrer e casar”.

A mensagem, embora irônica, reflete um problema concreto: a paralisação dos serviços de registro civil por falta de funcionários.

A situação ocorre em uma pequena cidade da região, identificada por autoridades locais como parte da área administrativa de Brescia.

Segundo o prefeito Sambrici, a decisão foi uma forma de chamar atenção para a crise enfrentada por municípios de menor porte, que têm dificuldade em manter equipes completas para serviços essenciais.

“Sabíamos disso há algum tempo e tentamos correr para encontrar uma solução, mas a emergência surgiu porque recentemente também perdemos outros três funcionários”, afirmou o gestor.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal La Repubblica, o problema teve início quando a responsável pelo setor de registro civil precisou se afastar por motivos pessoais durante um longo período.

Sem reposição imediata e diante de novas saídas na equipe, o serviço acabou ficando comprometido, impedindo o registro oficial de nascimentos, casamentos e óbitos.

Esse tipo de situação não é isolado na Itália. Pequenos municípios enfrentam limitações orçamentárias e dificuldades para contratar ou substituir servidores rapidamente, o que afeta diretamente o funcionamento de serviços básicos.

A ausência de registros civis, por exemplo, pode gerar impactos legais e sociais relevantes para a população.

Diante do caso, autoridades locais discutem medidas emergenciais, como redistribuição de servidores e apoio regional para garantir a retomada dos serviços.

O episódio evidenciou a fragilidade estrutural de pequenas administrações e reforça a necessidade de políticas públicas voltadas à manutenção de serviços essenciais.

Enquanto isso, o aviso na porta da prefeitura segue como símbolo de uma crise real e urgente na gestão pública local.

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