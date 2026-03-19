Cidade proíbe nascer, morrer e casar após ficar sem funcionários no cartório
Situação inesperada expõe fragilidades que muitas localidades enfrentam silenciosamente hoje em dia
Uma medida inusitada adotada em uma pequena cidade do norte da Itália chamou atenção e gerou repercussão nacional.
No município de Província de Brescia, a prefeitura afixou um aviso simbólico informando que estava “proibido nascer, morrer e casar”.
A mensagem, embora irônica, reflete um problema concreto: a paralisação dos serviços de registro civil por falta de funcionários.
A situação ocorre em uma pequena cidade da região, identificada por autoridades locais como parte da área administrativa de Brescia.
Segundo o prefeito Sambrici, a decisão foi uma forma de chamar atenção para a crise enfrentada por municípios de menor porte, que têm dificuldade em manter equipes completas para serviços essenciais.
“Sabíamos disso há algum tempo e tentamos correr para encontrar uma solução, mas a emergência surgiu porque recentemente também perdemos outros três funcionários”, afirmou o gestor.
De acordo com informações divulgadas pelo jornal La Repubblica, o problema teve início quando a responsável pelo setor de registro civil precisou se afastar por motivos pessoais durante um longo período.
Sem reposição imediata e diante de novas saídas na equipe, o serviço acabou ficando comprometido, impedindo o registro oficial de nascimentos, casamentos e óbitos.
Esse tipo de situação não é isolado na Itália. Pequenos municípios enfrentam limitações orçamentárias e dificuldades para contratar ou substituir servidores rapidamente, o que afeta diretamente o funcionamento de serviços básicos.
A ausência de registros civis, por exemplo, pode gerar impactos legais e sociais relevantes para a população.
Diante do caso, autoridades locais discutem medidas emergenciais, como redistribuição de servidores e apoio regional para garantir a retomada dos serviços.
O episódio evidenciou a fragilidade estrutural de pequenas administrações e reforça a necessidade de políticas públicas voltadas à manutenção de serviços essenciais.
Enquanto isso, o aviso na porta da prefeitura segue como símbolo de uma crise real e urgente na gestão pública local.
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