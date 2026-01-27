INSS: governo suspende serviços por cinco dias e paralisa atendimento presencial e online

INSS ficará sem atendimento nas agências e com Meu INSS e telefone 135 fora do ar; parada começa às 19h de 27/01 e vai até 31/01

Gustavo de Souza - 27 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Quem depende do INSS para agendar atendimento, acompanhar benefício ou tirar dúvidas por telefone precisa se programar. O órgão confirmou que vai suspender o atendimento presencial nas agências e também derrubar temporariamente os serviços digitais.

A paralisação ocorre por causa de uma atualização programada dos sistemas previdenciários. Na prática, o cidadão ficará sem acesso ao Meu INSS e à Central 135 por quase quatro dias.

Além disso, o atendimento presencial nas Agências da Previdência Social não acontecerá em três datas seguidas. A interrupção também preocupa quem tem prazos e exigências em andamento.

Atendimento presencial e serviços digitais ficarão indisponíveis

Segundo nota do INSS, não haverá atendimento presencial nas Agências da Previdência Social nos dias 28, 29 e 30 de janeiro. O motivo informado é uma paralisação programada para atualização dos sistemas previdenciários.

Já os serviços digitais também serão interrompidos. De acordo com o comunicado, o Meu INSS e a Central Telefônica 135 ficarão totalmente indisponíveis a partir das 19h do dia 27 de janeiro, com retorno previsto no dia 31.

Durante esse período, não será possível protocolar requerimentos, consultar andamento de benefícios, emitir extratos ou cartas, cumprir exigências, realizar agendamentos e nem obter informações pelo 135.

Por que o INSS vai parar e quais os impactos práticos

O INSS afirma que a interrupção ocorre por solicitação da Dataprev, responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social. O objetivo seria modernizar os sistemas, ampliar a segurança das informações e garantir mais estabilidade e eficiência no atendimento.

Apesar da justificativa, a paralisação prolongada levanta preocupação com o impacto na concessão e manutenção de benefícios. A interrupção afeta diretamente a rotina de segurados e pode influenciar prazos e estratégias administrativas.

A avaliação destacada no texto é que a parada mexe com o fluxo de atendimento e exige atenção redobrada de quem está com pendências. Na prática, qualquer demanda que dependa do sistema pode ficar travada no período.

Alerta para advogados e promessa de atendimentos extras

Para a advocacia previdenciária, o alerta é imediato. Com os sistemas fora do ar, exigências não poderão ser cumpridas, petições administrativas não poderão ser protocoladas e prazos em curso podem ser impactados, exigindo registro e prova da indisponibilidade.

A recomendação é antecipar protocolos quando possível, salvar telas e comunicados oficiais e orientar clientes sobre a falta de acesso. Isso ajuda a documentar a indisponibilidade e evitar prejuízos.

Para minimizar os impactos, o INSS informou que fará atendimentos presenciais extras nos finais de semana de 17 e 18 de janeiro e 24 e 25 de janeiro. O órgão também disse que, para quem preferir atendimento em dia útil, haverá reencaixe após o retorno dos serviços.

