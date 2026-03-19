Indústria decreta falência e fecha duas fábricas, demitindo 250 funcionários

Um anúncio inesperado acende alerta sobre impactos que vão além do ambiente empresarial

Magno Oliver - 19 de março de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Canção Nova Play)

O agravamento da crise industrial na Argentina resultou em mais um episódio de forte impacto econômico e social. Duas unidades da tradicional empresa têxtil TextilCom SA tiveram falência decretada, levando ao encerramento imediato das operações e à demissão de aproximadamente 250 funcionários.

O caso reforça um movimento mais amplo de retração do setor, que já vinha operando com capacidade reduzida e enfrentando dificuldades para se manter competitivo.

De acordo com informações divulgadas pela Unión Industrial Argentina, o cenário atual combina queda no consumo interno, aumento dos custos produtivos e forte concorrência de produtos importados.

Esses fatores pressionam empresas locais, que muitas vezes não conseguem ajustar preços sem comprometer a margem de lucro. No caso da TextilCom SA, relatórios apontam meses consecutivos de baixa demanda e aumento da ociosidade nas linhas de produção.

O fechamento das fábricas atinge diretamente trabalhadores especializados, muitos com anos de experiência no setor. Sem alternativas imediatas, parte dessa mão de obra tende a migrar para atividades informais ou buscar oportunidades em outras regiões.

O impacto também se estende ao comércio local, que perde circulação de renda, afetando pequenos negócios e serviços. Em regiões menos diversificadas economicamente, esse tipo de encerramento pode provocar efeitos em cadeia, incluindo redução de arrecadação e pressão sobre serviços públicos.

Diante desse cenário, especialistas defendem medidas emergenciais e estruturais para conter o avanço da crise. Entre as propostas discutidas estão revisão de políticas de importação, incentivo à modernização industrial e investimento em nichos de maior valor agregado.

O desafio, segundo analistas, é equilibrar proteção ao setor com aumento de competitividade. Sem uma resposta coordenada entre governo, empresas e trabalhadores, o risco de novos fechamentos permanece elevado, ampliando as perdas econômicas e sociais no país.

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