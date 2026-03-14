China junta 1.500 trabalhadores e constrói linha ferroviária de alta velocidade em apenas 9 horas, reduzindo uma viagem de 7 horas para apenas 90 minutos

Megaoperação ferroviária realizada durante a madrugada mudou completamente o tempo de deslocamento entre cidades

Gabriel Dias - 14 de março de 2026

(Foto: Reprodução/South China Morning Post/Pear Video)

Uma operação ferroviária realizada durante a madrugada chamou a atenção pela velocidade e pela escala do trabalho. Em apenas uma noite, uma grande mobilização de trabalhadores alterou completamente a dinâmica de transporte em uma região montanhosa do sudeste da China.

A intervenção aconteceu na estação de Longyan, na província de Fujian, onde mais de 1.500 trabalhadores atuaram simultaneamente para adaptar a infraestrutura existente e conectá-la a uma nova linha ferroviária de alta velocidade. O objetivo era permitir a circulação de trens capazes de atingir até 200 quilômetros por hora.

A ação foi cuidadosamente planejada para ocorrer em uma única janela de interrupção dos serviços. Durante cerca de oito horas e meia de trabalho intenso, equipes cortaram trilhos antigos, reposicionaram estruturas e integraram a estação à ferrovia Nanping–Longyan, uma linha recém-construída com aproximadamente 246 quilômetros de extensão.

Antes da mudança, deslocar-se entre as cidades da região podia levar até sete horas. Com a nova ligação ferroviária, o tempo de viagem foi reduzido para cerca de 90 minutos, transformando a mobilidade local.

A operação envolveu uma grande logística. Sete trens de trabalho, 23 escavadeiras e diversas equipes especializadas atuaram ao mesmo tempo, após meses de simulações e planejamento técnico.

Embora o trabalho noturno tenha ocorrido em janeiro de 2018, o episódio voltou a circular recentemente nas redes e em reportagens internacionais, impulsionado pela expansão contínua da rede ferroviária de alta velocidade da China.

O país possui hoje uma das maiores infraestruturas ferroviárias do mundo. Até o final de 2025, a rede nacional alcançou aproximadamente 165 mil quilômetros de trilhos, incluindo mais de 50 mil quilômetros dedicados a trens de alta velocidade. Os planos oficiais indicam que esse sistema pode chegar a cerca de 180 mil quilômetros de ferrovias até 2030.

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