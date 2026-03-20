Árvore cai e bloqueia trânsito em rua no Centro de Goiânia

Queda também derrubou parcialmente a fiação, expondo quem passa no local a risco de descargas elétricas

Augusto Araújo - 20 de março de 2026

Árvore caída bloqueou trânsito em rua no Centro de Goiânia. (Foto: Maianí Gontijo)

Uma árvore caiu na manhã desta sexta-feira (20), bloqueando completamente o trânsito na Rua 55, via no Centro de Goiânia, que fica ao lado do Estádio Olímpico.

Imagens cedidas ao Portal 6 mostram a rua completamente interditada, com a raiz da árvore exposta devido à queda.

Dessa forma, motociclistas precisam dirigir pela calçada para conseguir ultrapassar o “obstáculo”. Já o trânsito de veículos maiores está completamente inviabilizado.

Além disso, a árvore caída também derrubou parcialmente a fiação. Situação esta que pode significar um grande risco para quem passa ao local, caso os cabos estejam energizados.

Segundo o relato de testemunhas, a rua está bloqueada desde às 06h40 e ainda não houve o início de trabalhos para resolver a situação.

Porém, a reportagem conseguiu apurar que a Equatorial Goiás e a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) já enviaram equipes para intervenções no local.

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