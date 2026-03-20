Esse truque deixa travesseiros brancos em 10 minutos e sem máquina de lavar

Solução rápida e acessível promete renovar a aparência das peças sem esforço

Daniella Bruno - 20 de março de 2026

(Foto: Freepik)

Manter os travesseiros limpos e com aparência de novos pode parecer uma tarefa difícil.

No entanto, um truque simples vem ganhando destaque por prometer resultados rápidos e eficazes — e o melhor: sem precisar usar máquina de lavar.

Esse método utiliza ingredientes comuns do dia a dia e exige poucos minutos. Além disso, ele ajuda a eliminar manchas amareladas causadas pelo suor, oleosidade e acúmulo de sujeira ao longo do tempo.

Mistura simples garante resultado rápido

Para começar, você só precisa preparar uma solução com itens que provavelmente já tem em casa. Em um recipiente, misture água quente, detergente neutro e uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio.

Em seguida, mergulhe o travesseiro ou aplique a mistura diretamente nas áreas manchadas.

Logo depois, esfregue suavemente com uma escova macia ou pano limpo.

Esse processo potencializa a remoção das manchas sem danificar o tecido. Em poucos minutos, já é possível perceber a diferença na coloração.

Por fim, enxágue bem para retirar todo o excesso de produto. Se possível, deixe o travesseiro secar ao sol, já que a luz solar contribui para potencializar o efeito clareador.

Cuidados ajudam a prolongar a limpeza

Além de aplicar esse truque, é importante adotar alguns hábitos para manter os travesseiros sempre brancos. Trocar as fronhas com frequência, por exemplo, reduz o acúmulo de sujeira e oleosidade.

Da mesma forma, arejar os travesseiros regularmente evita odores e o surgimento de manchas mais difíceis. Outra dica essencial é evitar deitar com cabelos molhados, já que a umidade favorece a proliferação de fungos e o escurecimento do tecido.

Portanto, ao combinar esse método prático com cuidados simples no dia a dia, você consegue preservar a aparência e a higiene dos travesseiros por muito mais tempo.

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