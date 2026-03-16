Não é só sujeira: o que significa quando a fronha da cama fica amarelada
Manchas amareladas na fronha ou no travesseiro geralmente surgem por causa de suor, oleosidade da pele e resíduos de produtos que se acumulam durante o sono
Muita gente já percebeu que, mesmo com a roupa de cama aparentemente limpa, a fronha do travesseiro pode apresentar manchas amareladas. À primeira vista, muitas pessoas acreditam que isso ocorre apenas por sujeira. No entanto, especialistas explicam que o fenômeno costuma ter outras causas naturais.
Em geral, o amarelado surge por causa do acúmulo gradual de suor, oleosidade da pele e umidade liberada pelo corpo durante a noite. Com o passar do tempo, essas substâncias entram nas fibras do tecido e acabam alterando a cor original da fronha ou do travesseiro.
Além disso, o processo acontece de forma lenta. Por isso, muitas pessoas só percebem a mudança depois de várias lavagens ou após semanas de uso.
Por que a fronha da cama fica amarelada
Durante o sono, o corpo libera pequenas quantidades de suor para regular a temperatura. Mesmo quando a pessoa não percebe, essa umidade entra em contato com o tecido da roupa de cama.
Ao mesmo tempo, a pele e o couro cabeludo liberam sebo natural, uma substância oleosa produzida pelo organismo. Como resultado, a mistura de suor e oleosidade acaba penetrando nas fibras do tecido.
Com o uso frequente, essa combinação provoca o amarelamento da fronha e do travesseiro. Além disso, o contato constante com o ar e com a umidade pode gerar reações de oxidação que intensificam a mudança de cor.
Produtos de beleza também contribuem
Outro fator que influencia no amarelamento da fronha é o uso de produtos cosméticos antes de dormir.
Por exemplo, hidratantes, cremes faciais, protetor solar e produtos capilares deixam resíduos na pele e no cabelo. Quando a pessoa deita, esses resíduos entram em contato com o tecido.
Com o passar do tempo, essas substâncias se acumulam nas fibras da fronha. Assim, o tecido pode ficar amarelado com mais rapidez.
Além disso, dormir com o cabelo molhado ou com excesso de produtos capilares também pode acelerar o processo.
O problema vai além da aparência
Embora muitas pessoas considerem as manchas apenas um problema estético, o acúmulo de suor, oleosidade e células mortas pode favorecer a presença de ácaros e bactérias.
Consequentemente, esse ambiente pode contribuir para alergias respiratórias, irritações na pele e desconfortos durante o sono.
Por isso, especialistas recomendam manter a higiene da roupa de cama sempre em dia.
Como evitar que a fronha fique amarelada
Alguns hábitos simples ajudam a reduzir o aparecimento dessas manchas.
Entre os principais cuidados estão:
- lavar fronhas pelo menos uma vez por semana
- remover maquiagem e cremes antes de dormir
- evitar dormir com cabelo molhado
- usar protetor de travesseiro sob a fronha
- manter o quarto bem ventilado
Dessa forma, esses cuidados ajudam a diminuir o acúmulo de suor e oleosidade. Além disso, eles contribuem para preservar o tecido da fronha por mais tempo.
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