Não é só sujeira: o que significa quando a fronha da cama fica amarelada

Manchas amareladas na fronha ou no travesseiro geralmente surgem por causa de suor, oleosidade da pele e resíduos de produtos que se acumulam durante o sono

Gabriel Yuri Souto - 16 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/TikTok)

Muita gente já percebeu que, mesmo com a roupa de cama aparentemente limpa, a fronha do travesseiro pode apresentar manchas amareladas. À primeira vista, muitas pessoas acreditam que isso ocorre apenas por sujeira. No entanto, especialistas explicam que o fenômeno costuma ter outras causas naturais.

Em geral, o amarelado surge por causa do acúmulo gradual de suor, oleosidade da pele e umidade liberada pelo corpo durante a noite. Com o passar do tempo, essas substâncias entram nas fibras do tecido e acabam alterando a cor original da fronha ou do travesseiro.

Além disso, o processo acontece de forma lenta. Por isso, muitas pessoas só percebem a mudança depois de várias lavagens ou após semanas de uso.

Por que a fronha da cama fica amarelada

Durante o sono, o corpo libera pequenas quantidades de suor para regular a temperatura. Mesmo quando a pessoa não percebe, essa umidade entra em contato com o tecido da roupa de cama.

Ao mesmo tempo, a pele e o couro cabeludo liberam sebo natural, uma substância oleosa produzida pelo organismo. Como resultado, a mistura de suor e oleosidade acaba penetrando nas fibras do tecido.

Com o uso frequente, essa combinação provoca o amarelamento da fronha e do travesseiro. Além disso, o contato constante com o ar e com a umidade pode gerar reações de oxidação que intensificam a mudança de cor.

Produtos de beleza também contribuem

Outro fator que influencia no amarelamento da fronha é o uso de produtos cosméticos antes de dormir.

Por exemplo, hidratantes, cremes faciais, protetor solar e produtos capilares deixam resíduos na pele e no cabelo. Quando a pessoa deita, esses resíduos entram em contato com o tecido.

Com o passar do tempo, essas substâncias se acumulam nas fibras da fronha. Assim, o tecido pode ficar amarelado com mais rapidez.

Além disso, dormir com o cabelo molhado ou com excesso de produtos capilares também pode acelerar o processo.

O problema vai além da aparência

Embora muitas pessoas considerem as manchas apenas um problema estético, o acúmulo de suor, oleosidade e células mortas pode favorecer a presença de ácaros e bactérias.

Consequentemente, esse ambiente pode contribuir para alergias respiratórias, irritações na pele e desconfortos durante o sono.

Por isso, especialistas recomendam manter a higiene da roupa de cama sempre em dia.

Como evitar que a fronha fique amarelada

Alguns hábitos simples ajudam a reduzir o aparecimento dessas manchas.

Entre os principais cuidados estão:

lavar fronhas pelo menos uma vez por semana

remover maquiagem e cremes antes de dormir

evitar dormir com cabelo molhado

usar protetor de travesseiro sob a fronha

manter o quarto bem ventilado

Dessa forma, esses cuidados ajudam a diminuir o acúmulo de suor e oleosidade. Além disso, eles contribuem para preservar o tecido da fronha por mais tempo.

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