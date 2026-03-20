“Mãe, eu não estava aguentando mais. Infelizmente eu matei ela”, disse suspeito de matar jovem de 21 anos em Goiânia

Antes de ser preso, namorado da vítima gravou vídeo afirmando que "não aguentava mais esse inferno"

Augusto Araújo - 20 de março de 2026

Em vídeo, jovem admitiu ter matado a namorada. (Foto: Reprodução)

“Mãe, eu não estava aguentando mais a Raiane. Infelizmente eu matei ela, mãe. Eu não estava aguentando mais esse inferno. Vou te mandar um áudio e vou me entregar pra polícia”.

Essas foram as palavras gravadas em vídeo pelo jovem de 28 anos, que confessou ter matado a própria namorada, Raiane Maria Silva Santos, de 21 anos, dentro de um apartamento em Goiânia.

Ele de fato se entregou à Polícia Militar (PM), ainda no imóvel onde o crime ocorreu. Em um primeiro momento, o suspeito admitiu que teria cometido o crime por ciúmes da namorada.

Assim, o vídeo gravado pelo autor confesso, e que teria sido enviado à mãe, deve ser utilizado como uma evidência importante para as investigações.

Conforme reportado anteriormente pelo Portal 6, o caso aconteceu em um condomínio localizado na Avenida Nápoli, na manhã desta sexta-feira (20), em um apartamento no Residencial Eldorado.

Vizinhos chamaram a Polícia Militar (PM) após presenciarem uma briga entre um casal, que teria evoluído rapidamente para agressões graves.

Testemunhas relataram que ambos estavam feridos e sangrando. Contudo, a jovem teria sido atingida por uma facada no peito, estava desacordada e com sangramento intenso.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e encontraram a vítima inconsciente e sem sinais vitais aparentes.

Os militares iniciaram manobras de reanimação cardiopulmonar até a chegada do Samu, mas a jovem não resistiu e morreu no local.

Ainda segundo informações preliminares, o casal era de Minas Gerais e se mudou para Goiânia há cerca de dois meses, para trabalhar em uma empresa de veículos.

Agora, caberá à Polícia Civil (PC) conduzir as investigações e tomar as medidas legais cabíveis.

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