Não é Alphaville nem Mangaratiba: condomínio da elite tem lago, aeroporto e mansões de R$ 50 mi

Empreendimento no interior de São Paulo reúne mansões milionárias, aeroporto e estrutura de alto padrão voltada à elite brasileira

Gabriel Yuri Souto - 20 de março de 2026

(Imagem: Captura de tela/YouTube/Nathalia Hamada)

Nem Alphaville, nem Mangaratiba. O endereço que tem chamado a atenção da elite brasileira fica longe dos destinos mais óbvios e reúne características que vão muito além do conceito tradicional de condomínio de luxo.

Com estrutura comparável a resorts internacionais, a Fazenda Boa Vista se tornou um dos empreendimentos mais exclusivos do país, atraindo empresários, celebridades e grandes investidores em busca de privacidade, conforto e sofisticação.

Localizado no interior de São Paulo, o espaço impressiona não apenas pelo tamanho, mas pela proposta de oferecer uma experiência completa de moradia de alto padrão.

Estrutura milionária que vai além do padrão

Com cerca de 12 milhões de metros quadrados, o condomínio reúne uma série de diferenciais que explicam o alto valor dos imóveis.

Entre eles, estão lago particular, campo de golfe, áreas esportivas, hotel de luxo e até um aeroporto executivo, voltado para jatos particulares.

A proposta é clara: oferecer tudo dentro de um único espaço, reduzindo deslocamentos e garantindo exclusividade total aos moradores.

As residências acompanham esse nível de exigência. As mansões, muitas delas assinadas por arquitetos renomados, podem ultrapassar os R$ 50 milhões, com projetos que valorizam a integração com a natureza, o design contemporâneo e amplos espaços de lazer.

Privacidade, luxo e estilo de vida exclusivo

Mais do que um conjunto de casas, a Fazenda Boa Vista funciona como um refúgio para quem busca discrição e qualidade de vida.

O ambiente é marcado por áreas verdes preservadas, baixa densidade de ocupação e uma rotina tranquila, distante do ritmo das grandes cidades.

Além disso, o condomínio oferece serviços de alto padrão, como gastronomia, esportes e lazer, criando uma atmosfera semelhante à de um resort permanente.

Esse modelo tem atraído um público específico, formado por pessoas que valorizam não apenas o imóvel em si, mas todo o estilo de vida que o local proporciona.

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