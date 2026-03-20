Polícia prende trio em Goiânia suspeito de matar e ocultar corpo de mulher em matagal

Vítima estava desaparecida e foi encontrada às margens de uma avenida, já sem vida

Augusto Araújo - 20 de março de 2026

Divulgação das identidades foi realizada com o objetivo de possibilitar a obtenção de novas provas. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu em flagrante três homens suspeitos de envolvimento na ocultação do corpo de uma mulher encontrado na última terça-feira (17), em Goiânia.

O cadáver estava em um matagal às margens da Avenida Coronel Joaquim Lúcio, em avançado estado de decomposição.

A ação foi conduzida pela Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH), que identificou a vítima como uma mulher que estava desaparecida.

Segundo as investigações, ela mantinha um relacionamento conturbado, marcado por histórico de ameaças.

O companheiro da vítima, Paulo Afonso Alves da Cunha, que era o principal suspeito, foi localizado e preso na quinta-feira (19) na cidade de Inhumas.

Outros dois homens, Danilto Lima dos Santos e Danilo Wilker de Jesus, também foram presos.

De acordo com a PC, eles teriam auxiliado na remoção e ocultação do corpo, que foi transportado e abandonado no local com o objetivo de dificultar a ação das autoridades.

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição do Poder Judiciário. A corporação segue investigando o caso para o completo esclarecimento dos fatos.

A divulgação das identidades foi realizada conforme a legislação vigente, com o objetivo de incentivar a colaboração da população e possibilitar a obtenção de novas provas.

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