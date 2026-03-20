Prático e rápido: como emitir a nova Carteira de Identidade pelo celular e sem sair de casa

Novo Carteira de Identidade avança na digitalização e promete praticidade, mas ainda levanta dúvidas sobre como funciona na prática

Gustavo de Souza - 20 de março de 2026

(Foto: Reprodução/ Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) já pode ser acessada pelo celular, o que trouxe mais praticidade ao dia a dia. Apesar disso, o processo ainda não é totalmente digital: a emissão inicial segue regras definidas por cada estado.

Criada para unificar a identificação civil no Brasil, a CIN utiliza o CPF como número único. A proposta é padronizar os registros e reduzir divergências entre bases estaduais, além de facilitar o acesso a serviços públicos.

Uma das principais dúvidas sobre a emissão do documento baseia-se em se é possível realizar a emissão apenas pelo telefone. Na prática, o celular permite iniciar, acompanhar e acessar a CIN, mas não garante a emissão completa de forma remota.

Na maioria dos estados, ainda é necessário comparecer a um posto para validação de dados e coleta biométrica. Ou seja, o digital agiliza etapas, mas não elimina o atendimento presencial.

Como solicitar a nova identidade

O processo costuma começar no portal oficial do estado, com opções de pré-cadastro e agendamento online.

Em geral, o fluxo segue estas etapas:

Acesso ao site do órgão emissor;

Verificação de agendamento ou pré-cadastro;

Comparecimento para validação e biometria;

Emissão da CIN e liberação da versão digital.

Após a emissão, o documento pode ser acessado pelo aplicativo GOV.BR.

O que é necessário para emitir

A base da nova identidade é o CPF. Também é preciso apresentar documentos como certidão de nascimento ou casamento, conforme exigência do estado.

Como o processo é estadual, a lista pode variar. Por isso, é importante consultar as orientações oficiais antes de iniciar o pedido.

Depois que a CIN é emitida, a versão digital fica disponível no aplicativo. Para isso, é necessário ter conta ativa na plataforma gov.br.

No sistema, o usuário pode adicionar o documento e utilizá-lo com validade jurídica.

Por que a versão digital é importante

A CIN digital permite portar o documento no celular, dispensando o uso constante da versão física. Isso facilita atendimentos e o acesso a serviços públicos.

Além disso, o modelo padronizado aumenta a segurança e reduz inconsistências cadastrais.

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