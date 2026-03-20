Seu áudio fica ruim no carro? Esse ajuste simples resolve o problema do Bluetooth

Configuração no iPhone melhora a qualidade da gravação de áudios mesmo com celular conectado ao carro

Gabriel Yuri Souto - 20 de março de 2026

(Foto: Daniel Oliveira)

Quem já tentou enviar um áudio pelo celular enquanto estava com o Bluetooth conectado ao carro provavelmente já enfrentou o mesmo problema: a voz sai baixa, distante e difícil de entender.

Um vídeo publicado por Bruno Nunes, do perfil @brunovendas_agro no Instagram, viralizou ao mostrar um ajuste simples que pode resolver essa situação em poucos segundos.

Por que o áudio fica ruim no carro

Quando o iPhone está conectado ao Bluetooth do carro, o sistema pode usar o microfone do veículo para captar a voz. No entanto, esse microfone nem sempre oferece boa qualidade para gravações de áudio.

Como resultado, a voz pode sair abafada, com volume baixo ou com ruídos, o que prejudica a comunicação, especialmente em aplicativos de mensagens.

Ajuste simples melhora a qualidade

Segundo Bruno Nunes, o problema pode ser resolvido diretamente nas configurações do iPhone. O usuário precisa acessar a área de acessibilidade e alterar a entrada de áudio.

O caminho é o seguinte:

Ajustes → Acessibilidade → Toque → Roteamento de áudio de chamadas → selecionar “Microfone do iPhone”.

Com essa mudança, o celular passa a usar o próprio microfone para gravar áudios, mesmo quando está conectado ao Bluetooth do carro.

Resultado é imediato

Após ativar essa opção, a diferença já aparece no primeiro áudio enviado. A voz fica mais clara, com volume adequado e sem os ruídos comuns do microfone do carro.

Além disso, o usuário continua ouvindo músicas e chamadas pelo sistema do veículo normalmente, sem perder a conexão Bluetooth.

Solução prática para o dia a dia

O ajuste é rápido e não exige aplicativos ou conhecimentos técnicos. Por isso, se tornou uma dica útil para quem envia muitos áudios no trânsito ou durante viagens.

No perfil @brunovendas_agro, Bruno Nunes compartilha conteúdos com dicas práticas do dia a dia, incluindo soluções simples para problemas comuns com tecnologia.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Bruno Nunes | Vendas Agro (@brunovendas_agro)

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