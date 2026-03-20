Seu áudio fica ruim no carro? Esse ajuste simples resolve o problema do Bluetooth
Configuração no iPhone melhora a qualidade da gravação de áudios mesmo com celular conectado ao carro
Quem já tentou enviar um áudio pelo celular enquanto estava com o Bluetooth conectado ao carro provavelmente já enfrentou o mesmo problema: a voz sai baixa, distante e difícil de entender.
Um vídeo publicado por Bruno Nunes, do perfil @brunovendas_agro no Instagram, viralizou ao mostrar um ajuste simples que pode resolver essa situação em poucos segundos.
Por que o áudio fica ruim no carro
Quando o iPhone está conectado ao Bluetooth do carro, o sistema pode usar o microfone do veículo para captar a voz. No entanto, esse microfone nem sempre oferece boa qualidade para gravações de áudio.
Como resultado, a voz pode sair abafada, com volume baixo ou com ruídos, o que prejudica a comunicação, especialmente em aplicativos de mensagens.
Ajuste simples melhora a qualidade
Segundo Bruno Nunes, o problema pode ser resolvido diretamente nas configurações do iPhone. O usuário precisa acessar a área de acessibilidade e alterar a entrada de áudio.
O caminho é o seguinte:
Ajustes → Acessibilidade → Toque → Roteamento de áudio de chamadas → selecionar “Microfone do iPhone”.
Com essa mudança, o celular passa a usar o próprio microfone para gravar áudios, mesmo quando está conectado ao Bluetooth do carro.
Resultado é imediato
Após ativar essa opção, a diferença já aparece no primeiro áudio enviado. A voz fica mais clara, com volume adequado e sem os ruídos comuns do microfone do carro.
Além disso, o usuário continua ouvindo músicas e chamadas pelo sistema do veículo normalmente, sem perder a conexão Bluetooth.
Solução prática para o dia a dia
O ajuste é rápido e não exige aplicativos ou conhecimentos técnicos. Por isso, se tornou uma dica útil para quem envia muitos áudios no trânsito ou durante viagens.
No perfil @brunovendas_agro, Bruno Nunes compartilha conteúdos com dicas práticas do dia a dia, incluindo soluções simples para problemas comuns com tecnologia.
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