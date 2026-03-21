Criminosos invadem supermercado de Anápolis durante a madrugada e levam quase R$ 1 mil em cigarros
Dinheiro que estava no caixa do estabelecimento também foi furtado. Câmeras de segurança flagraram toda a ação
Um supermercado localizado no bairro Alto da Bela Vista, em Anápolis, foi alvo de criminosos durante a madrugada deste sábado (21).
A ação só foi percebida pelo proprietário pela manhã, pouco antes da abertura do estabelecimento.
O Portal 6 apurou e dois suspeitos invadiram o local e levaram cerca de 50 maços de cigarro, avaliados em quase R$ 1 mil, além de uma quantia em dinheiro que estava no caixa.
Imagens de câmeras de segurança registraram toda a movimentação dos criminosos dentro do estabelecimento.
Ao verificar as gravações, o proprietário suspeitou que os autores poderiam ser usuários de drogas da própria região.
Diante da situação, a Polícia Militar (PM) foi acionada e realizou buscas nas proximidades.
Os policiais chegaram a localizar indivíduos com características semelhantes às registradas nas imagens, no entanto, eles negaram envolvimento no crime e não estavam com os produtos furtados.
O caso foi registrado e deve ser investigado pela Polícia Civil (PC), que vai apurar a autoria e as circunstâncias da invasão.
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