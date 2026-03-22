7 flores para plantar em março e encher a casa de cor até o verão

Com escolhas certas, seu espaço pode florescer em poucas semanas

Daniella Bruno - 22 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Plantar flores em março é uma decisão estratégica para quem deseja transformar o ambiente de forma simples e eficiente. Nesse período, as condições climáticas favorecem o crescimento das plantas, o que facilita o cultivo e aumenta as chances de sucesso.

Além disso, ao escolher as espécies certas, é possível garantir um espaço mais colorido, acolhedor e visualmente harmonioso ao longo das semanas. Dessa forma, o ambiente não apenas ganha vida, mas também contribui para o bem-estar no dia a dia.

Nesse contexto, entender quais flores se adaptam melhor a essa época do ano se torna essencial para alcançar bons resultados.

Quais flores plantar em março para melhores resultados

Para facilitar o cultivo e garantir uma floração duradoura, algumas espécies se destacam pela resistência, beleza e facilidade de cuidado. Entre elas, estão:

Petúnias: florescem rapidamente e apresentam cores intensas, ideais para vasos e jardineiras. Além disso, adaptam-se bem a diferentes espaços.

Begônias: desenvolvem-se melhor em meia-sombra, o que as torna perfeitas para ambientes internos ou varandas protegidas.

Gerânios: são resistentes, fáceis de cuidar e oferecem uma floração prolongada, o que garante cor por mais tempo.

Margaridas: trazem leveza e um visual clássico, combinando facilmente com diferentes estilos de decoração.

Calêndulas: além de bonitas, exigem poucos cuidados e ainda ajudam a afastar insetos naturalmente.

Amores-perfeitos: destacam-se pela variedade de cores e pela capacidade de adaptação a temperaturas mais amenas.

Zínias: crescem rapidamente e criam um efeito visual marcante, sendo ideais para quem busca impacto estético.

Ao combinar essas espécies, você cria um ambiente equilibrado, vibrante e cheio de personalidade.

Cuidados essenciais para manter as flores sempre saudáveis

Embora o plantio seja simples, alguns cuidados fazem toda a diferença no desenvolvimento das plantas. Em primeiro lugar, a rega deve ser equilibrada, evitando tanto o excesso quanto a falta de água.

Além disso, garantir uma boa drenagem do solo é fundamental para evitar o apodrecimento das raízes. Da mesma forma, a iluminação adequada contribui diretamente para o crescimento saudável e para a intensidade das flores.

Outro ponto importante envolve a manutenção contínua. Retirar folhas secas e flores murchas estimula novas florações e mantém a planta com aparência mais bonita por mais tempo.

Por que começar o plantio em março faz diferença

Plantar nesse período traz vantagens claras. Em primeiro lugar, o clima favorece o desenvolvimento das plantas, permitindo uma adaptação mais rápida.

Além disso, a floração tende a acontecer de forma mais acelerada, o que garante resultados visíveis em menos tempo. Como consequência, o ambiente permanece colorido e agradável por mais tempo.

Portanto, ao iniciar o cultivo em março e seguir cuidados básicos, você transforma qualquer espaço de maneira prática e eficiente. Assim, sua casa se mantém viva, leve e cheia de cor até o verão.

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