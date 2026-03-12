A planta ideal para ter em casa: é resistente, sobrevive meses sem água e impressiona botânicos

Uma espécie exótica, de aparência escultural e flores marcantes, vem conquistando cada vez mais espaço dentro das casas

Daniella Bruno - 12 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Nos últimos anos, algumas plantas ornamentais passaram a ganhar destaque entre quem busca decorar a casa com mais verde.

Nesse cenário, a rosa-do-deserto tem chamado atenção tanto pela aparência quanto pela resistência.

Essa espécie é originária de regiões áridas da África e do Oriente Médio. Por causa disso, desenvolveu uma adaptação importante para sobreviver em ambientes secos.

Seu tronco mais grosso funciona como uma espécie de reservatório natural de água. Assim, a planta consegue suportar períodos mais longos sem rega constante.

Além dessa característica, a beleza das flores também ajuda a explicar sua popularidade. As pétalas costumam apresentar cores intensas e variadas, como tons de rosa, vermelho, branco ou combinações mescladas.

Dessa forma, a planta se transforma em um elemento decorativo que chama atenção em jardins, varandas e até dentro de casa.

Enquanto muitas espécies exigem cuidados frequentes, a rosa-do-deserto costuma se adaptar bem a rotinas simples de cultivo.

Por isso, ela se tornou uma opção interessante tanto para iniciantes na jardinagem quanto para pessoas que não têm muito tempo disponível para cuidar de plantas.

O que torna essa planta tão especial

A rosa-do-deserto chama atenção por várias características ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, o formato do tronco cria uma aparência escultural bastante diferente de outras plantas ornamentais. Com o passar do tempo, esse caule mais robusto pode ganhar formas curiosas e até artísticas.

Além disso, o contraste entre o tronco espesso e as flores delicadas cria um visual bastante marcante. Por esse motivo, muitos apreciadores de jardinagem consideram a planta uma espécie ornamental de grande valor estético.

Outro fator importante envolve sua capacidade de adaptação. Mesmo em ambientes domésticos, a planta consegue se desenvolver de forma saudável quando recebe boa iluminação. Assim, ela se torna uma alternativa interessante para quem deseja incluir mais natureza na decoração.

Cuidados simples ajudam a manter a planta saudável

Embora seja considerada resistente, alguns cuidados ajudam a manter a rosa-do-deserto bonita por muito mais tempo. Em geral, a planta prefere locais bem iluminados, já que a luz solar favorece seu crescimento e estimula a floração.

Além disso, é importante evitar o excesso de água. Como o tronco armazena líquido, regas frequentes podem prejudicar o desenvolvimento das raízes. Dessa forma, manter intervalos maiores entre as regas costuma ser suficiente.

Outro ponto importante envolve o tipo de solo. Substratos bem drenados permitem que a água escoe com facilidade e evitam o acúmulo de umidade.

Em resumo, a rosa-do-deserto reúne características que a tornam uma planta ideal para cultivo em casa. Além de apresentar flores chamativas, essa espécie também oferece resistência e praticidade, o que explica por que ela continua conquistando cada vez mais admiradores.

