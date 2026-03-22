Lavar o cabelo à noite ou de manhã? Veja o que realmente faz diferença, segundo cabeleireiros

A forma como você lava o cabelo pode impactar mais do que imagina

Daniella Bruno - 22 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik

Qual horário do dia é ideal para lavar o cabelo? Bom, tanto o dia quanto a noite possuem seus pontos positivos e negativos. No entanto, se sua rotina é cansativa e você precisa poupar tempo, mas também não quer que seu cabelo fique de qualquer jeito, essa dica pode transformar completamente o seu dia a dia.

Lavar os cabelos pela manhã pode funcionar como um verdadeiro despertador natural. Muitas pessoas preferem tomar banho nesse período justamente para começar o dia com mais disposição e sensação de frescor.

Além disso, esse hábito ajuda a modelar melhor os fios antes de sair de casa, garantindo um visual mais alinhado ao longo do dia.

Por outro lado, lavar o cabelo à noite pode ser ainda mais prático — e, em muitos casos, mais benéfico para a saúde capilar. Ao escolher esse horário, você economiza tempo pela manhã e consegue incluir o cuidado com mais calma na rotina noturna.

Manhã ou noite: o que realmente muda no cuidado com os fios

Ao lavar o cabelo pela manhã, você controla melhor a finalização. Isso facilita o uso de secador, chapinha ou outros finalizadores, além de permitir que o cabelo seque de forma mais uniforme antes de enfrentar fatores externos, como vento e poluição.

No entanto, esse hábito exige mais tempo — algo que nem sempre se encaixa em rotinas corridas. Por isso, muitas pessoas acabam optando pela lavagem noturna.

Nesse caso, é importante tomar alguns cuidados. Dormir com o cabelo molhado, por exemplo, pode enfraquecer os fios e até favorecer problemas no couro cabeludo. Portanto, secar bem o cabelo antes de dormir se torna essencial para manter a saúde capilar.

Praticidade, rotina e saúde capilar: como escolher o melhor horário

A escolha entre manhã e noite depende, antes de tudo, da sua rotina. Se você precisa de agilidade ao acordar, lavar o cabelo à noite pode ser a melhor alternativa. Por outro lado, se você prioriza a finalização e o controle dos fios, a manhã pode oferecer mais vantagens.

Além disso, é fundamental observar como seu cabelo reage. Cada tipo de fio possui necessidades específicas, e adaptar os cuidados faz toda a diferença no resultado final.

Portanto, mais do que escolher um horário “certo”, o ideal é encontrar o momento que equilibre praticidade e saúde capilar. Ao fazer isso, você garante fios mais bonitos, fortes e bem cuidados todos os dias.

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