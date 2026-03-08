Lavar o cabelo com sabão de coco: para que serve e por que é recomendado apenas uma vez por semana
Produto pode ajudar no controle da oleosidade e até aliviar a caspa em alguns casos, mas uso excessivo pode ressecar os fios e danificar a fibra capilar
Muita gente ainda tem dúvida sobre lavar o cabelo com sabão de coco. A resposta, no entanto, depende do tipo de produto usado.
De acordo com as informações publicadas por Juliana Tozzi, o sabão de coco industrializado, em barra e voltado para limpeza doméstica, não é indicado para os fios. Isso acontece porque esse tipo de produto costuma conter componentes agressivos, como soda cáustica, que podem prejudicar o couro cabeludo e a estrutura capilar.
Por outro lado, a versão 100% natural pode ser usada em situações específicas. Ainda assim, especialistas recomendam cautela e uso moderado.
- Segundo nutricionistas, trocar o pão branco por aveia no café da manhã aumenta a saciedade e ajuda no emagrecimento
- Nova regra do Detran: conheça a pontuação que substitui a eliminação direta no exame prático para novos motoristas
- RG antigo com os dias contados: por que seu documento atual pode te impedir de viajar em 2026
As informações desta matéria têm como base conteúdo assinado por Juliana Tozzi. No texto enviado, não foi informado perfil de Instagram da autora.
Diferença entre o sabão de coco natural e o industrializado
A principal diferença está na formulação.
Segundo a dermatologista Paula Sanchez, citada no conteúdo original, o sabão de coco industrializado promove uma limpeza muito intensa. Por isso, ele retira oleosidade e resíduos de forma agressiva, o que pode causar ressecamento quando usado com frequência.
Já o sabão de coco 100% natural apresenta composição mais simples e pode ser usado no cabelo em alguns momentos, especialmente após processos como a umectação capilar, quando os fios recebem grande quantidade de óleos e cosméticos.
Assim, o produto pode funcionar como uma limpeza mais profunda, desde que o uso seja controlado.
Para que serve o sabão de coco no cabelo
Quando é 100% natural, o sabão de coco pode ajudar principalmente no controle da oleosidade.
Isso acontece porque ele age de forma semelhante a um produto antirresíduo, removendo excesso de sebo do couro cabeludo e resíduos acumulados nos fios.
Além disso, o produto pode ajudar a amenizar a caspa em algumas situações. Ainda assim, ele não substitui tratamentos indicados por dermatologistas, principalmente quando há descamação persistente ou outros problemas no couro cabeludo.
Portanto, o sabão de coco pode servir como apoio pontual na rotina capilar, e não como substituto fixo do shampoo.
Cabelos oleosos tendem a ser os mais beneficiados
Entre os tipos de cabelo, os oleosos costumam responder melhor ao uso esporádico do sabão de coco natural.
Isso porque o produto ajuda a reduzir a sensação de oleosidade excessiva no couro cabeludo. Consequentemente, os fios ficam com aparência mais limpa por mais tempo.
Mesmo assim, o uso precisa ocorrer com cuidado. Quando a limpeza é agressiva demais, o couro cabeludo pode reagir produzindo ainda mais oleosidade.
Por que o uso é recomendado só uma vez por semana
O sabão de coco não tem o mesmo pH do cabelo.
De modo geral, o pH dos fios varia entre 4,5 e 5,5. Já o sabão de coco costuma apresentar pH diferente desse intervalo, o que pode abrir as cutículas capilares e favorecer o ressecamento.
Por isso, o uso excessivo agride a fibra capilar, deixa o cabelo áspero e afasta o aspecto saudável dos fios.
Assim, a recomendação é usar o sabão de coco natural no máximo uma vez por semana.
Como usar sabão de coco no cabelo corretamente
Na hora da lavagem, a orientação é não esfregar a barra diretamente no couro cabeludo.
Primeiro, a pessoa deve espalhar o produto nas mãos até formar espuma. Em seguida, precisa aplicar essa espuma no couro cabeludo úmido e massagear suavemente.
Depois disso, basta deixar agir por cerca de um minuto e enxaguar bem.
Esse cuidado ajuda a evitar agressões desnecessárias à raiz e ao comprimento dos fios.
Produto não substitui tratamento para queda ou caspa
Apesar da fama popular, não existem comprovações científicas de que o sabão de coco impeça queda capilar ou afine os fios.
Além disso, quem sofre com queda de cabelo precisa buscar avaliação com profissional especializado para identificar a causa do problema.
No caso da caspa, o sabão de coco pode até aliviar a descamação em alguns momentos. No entanto, shampoos específicos e acompanhamento dermatológico continuam sendo as opções mais indicadas.
Uso frequente pode até interferir em química capilar
Outro ponto importante envolve cabelos com química.
Quando a pessoa usa sabão de coco puro com frequência, o produto pode retirar parte da progressiva, da tintura e de outros tratamentos químicos. Além disso, o excesso favorece o ressecamento.
Por isso, quem tem cabelo quimicamente tratado deve redobrar a atenção antes de incluir o produto na rotina.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!