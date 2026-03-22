O prato que vale ouro e, hoje, após se tornar raro, pode facilmente valer mais que R$ 500

Um item comum das cozinhas brasileiras virou relíquia e hoje pode render um dinheiro inesperado

Daniella Bruno - 22 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

O prato que vale ouro e, hoje, após se tornar raro, pode facilmente valer mais que R$ 500 deixou de ser apenas um item comum e passou a ocupar espaço no mercado de colecionadores.

Com o tempo, ele ganhou valor, despertou interesse e transformou-se em uma verdadeira relíquia doméstica.

Em primeiro lugar, o prato Duralex marcou gerações no Brasil. Famílias utilizaram esse item diariamente em casas e restaurantes, principalmente por causa da sua resistência e praticidade.

Produzido com vidro temperado, o material oferece mais durabilidade e segurança no uso cotidiano.

Além disso, o modelo na cor âmbar conquistou destaque e virou símbolo de refeições simples e encontros em família. Assim, o prato não apenas cumpriu sua função, mas também construiu um forte valor afetivo ao longo dos anos.

De item popular a relíquia valorizada

Com o passar do tempo, fabricantes interromperam a produção de algumas versões, o que reduziu a oferta no mercado. Como consequência, a raridade aumentou e impulsionou o interesse de colecionadores.

Especialmente a linha âmbar, que deixou de ser produzida no Brasil, passou a chamar ainda mais atenção. Hoje, vendedores oferecem essas peças como itens exclusivos, e compradores disputam exemplares bem conservados.

Além disso, o estado de conservação, a originalidade e a presença de conjuntos completos elevam significativamente o valor. Ou seja, quanto melhor preservado estiver o prato, maior será seu preço no mercado.

Por que esse prato pode valer tanto?

O valor do prato não depende apenas da raridade. Ele também carrega memórias afetivas. Muitas pessoas reconhecem esse item como parte da infância, da casa dos avós ou de momentos marcantes em família.

Por isso, compradores não buscam apenas um objeto, mas uma conexão emocional com o passado. Consequentemente, a demanda cresce e aquece o mercado de itens retrô.

Atualmente, vendedores conseguem negociar pratos bem conservados por mais de R$ 500. Em alguns casos, conjuntos completos ou versões mais raras atingem valores ainda mais altos.

Um tesouro escondido na sua cozinha

Portanto, você pode ter um item valioso dentro de casa sem perceber. Ao invés de descartar peças antigas, vale a pena verificar seu potencial no mercado.

Em resumo, o prato que antes simbolizava simplicidade agora representa exclusividade e memória. E é justamente essa combinação que transformou um objeto comum em um verdadeiro tesouro.

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