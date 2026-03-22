Onde assistir Arsenal x Manchester City neste domingo (22) pela final da Copa da Liga Inglesa

Arsenal e Manchester City decidem a Copa da Liga Inglesa em Wembley, em duelo cercado por equilíbrio e peso de final

Gustavo de Souza - 22 de março de 2026

(Imagem: Ilustração)

O domingo (22) reserva um confronto de peso no futebol europeu, com Arsenal e Manchester City frente a frente na final da Copa da Liga Inglesa. Dentro de campo, a expectativa é de um duelo intenso, marcado por equilíbrio e alto nível técnico.

O Arsenal tenta manter o embalo após vitória importante na Liga dos Campeões, enquanto o Manchester City busca dar uma resposta rápida depois de uma derrota recente no cenário europeu.

Em campo, os times se enfrentam em duelo válido pela decisão da Copa da Liga Inglesa. A partida chega cercada de expectativa, especialmente pelo histórico recente equilibrado entre as equipes.

O resultado desse jogo pode cravar se Pepe Guardiola, técnico do City, fica no time ou é demitido. O espanhol treina a equipe desde 2016 e lá se fez multicampeão, mas recentes derrotas em momentos importantes, como a desclassificação nas oitavas de final da Liga dos Campeões nessa semana, fazem o cenário incerto para Pepe.

A situação para os londrinos é diferente. Também jogaram pela Liga dos Campeões, e contra o alemão Bayer Leverkusen demonstrou seu favoritismo e avançou às quartas de finais. Esse resultado eleva ainda mais a confiança do time, já que é lider do Campeonato Inglês com certa folga do segundo colocado — nove pontos a frente do próprio Manchester City.

Onde assistir Arsenal x Manchester City neste domingo (22) pela final da Copa da Liga Inglesa

Data: Domingo, 22 de março de 2026

Horário: 13h30 (de Brasília)

Local: Wembley Stadium, Londres

Onde assistir: ESPN e Disney+ (TV e Streaming)

Tempo Real: ESPN Brasil.

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