Bolsonaro tem alta da UTI e vai para quarto de hospital após 10 dias internado

Ex-presidente apresenta melhora e deixa cuidados intensivos após dias internado

Folhapress - 23 de março de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) nesta segunda-feira (23) e será transferido para um quarto no hospital onde está internado há 10 dias.

A informação foi confirmada pelo médico Brasil Caiado.

Mais cedo, o boletim da equipe médica já indicava a possibilidade de saída da UTI, caso a evolução clínica fosse considerada satisfatória.

Bolsonaro está internado desde o último dia 13, em Brasília, para tratar uma pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração. Submetido a tratamento com antibióticos, ele vem apresentando melhora nos últimos dias.

“[Bolsonaro] segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora”, diz o boletim médico divulgado nesta segunda. “Se mantiver evolução satisfatória, deverá receber alta da terapia intensiva nas próximas 24 horas.”

Nesta segunda-feira, a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestou a favor do pedido de prisão domiciliar protocolado pela defesa do ex-presidente.

“A evolução clínica do ex-presidente, nos termos expostos pela equipe médica, recomenda a flexibilização do regime, em linha com o que admite o Supremo Tribunal Federal em circunstâncias análogas”, afirmou o procurador-geral Paulo Gonet.

Na última sexta-feira (20), o ministro Alexandre de Moraes, do STF, solicitou ao hospital DF Star, onde Bolsonaro está internado, informações detalhadas sobre o quadro clínico. A instituição encaminhou boletins médicos e prontuário completo.

Após a manifestação da PGR, a decisão sobre a possível concessão de prisão domiciliar caberá ao ministro.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, o novo episódio de internação ampliou a pressão sobre Moraes para que conceda o benefício ao ex-presidente, preso desde novembro sob acusação de tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro foi transferido para o hospital DF Star no último dia 13 de março, após passar mal. Inicialmente atendido na unidade prisional, ele foi encaminhado ao hospital devido ao risco de agravamento do quadro.

O médico Claudio Birolini chegou a classificar a situação como “extremamente grave”, mas o ex-presidente respondeu bem ao tratamento e apresentou melhora ao longo da semana.

Aos 71 anos, Bolsonaro enfrenta complicações de saúde desde a facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018.

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