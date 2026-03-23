Novo RG: saiba como pedir gratuitamente pelo celular sem sair de casa

Nova Carteira de Identidade Nacional já pode ser iniciada pela internet e terá versão digital integrada ao celular

Gabriel Yuri Souto - 23 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

O novo RG já começou a ser emitido no Brasil e quem ainda não fez o documento precisa ficar atento. O novo RG pode ser solicitado gratuitamente e o processo pode começar pelo celular, sem sair de casa.

As orientações circulam nas redes sociais como alerta para que a população não deixe para última hora a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Como solicitar o novo RG

O cidadão pode iniciar o pedido do novo RG pela internet, acessando o site oficial do órgão emissor do seu estado.

Além disso, em muitos casos, já é possível:

preencher dados online

agendar atendimento

acompanhar o andamento do pedido

No entanto, apesar da facilidade digital, o comparecimento presencial ainda é obrigatório para coleta de biometria.

Documento terá versão digital

Outra novidade é a versão digital do documento. Após a emissão, o novo RG pode ser acessado diretamente pelo celular.

Assim, o cidadão passa a ter mais praticidade no dia a dia, sem necessidade de portar o documento físico o tempo todo.

O que muda com o novo RG

A principal mudança é a unificação do documento em todo o país. Agora, o número do CPF passa a ser o identificador único do cidadão.

Além disso, o novo modelo traz:

QR Code para verificação

maior segurança contra fraudes

padronização nacional

Dessa forma, o documento se torna mais moderno e seguro.

Prazo e importância da atualização

Embora o RG antigo ainda seja válido por um período de transição, a tendência é que o novo documento se torne cada vez mais exigido.

Por isso, especialistas recomendam antecipar a emissão para evitar filas e dificuldades no futuro.

Entrega pode variar por estado

A entrega do documento pode variar conforme o estado. Em alguns locais, o cidadão precisa retirar presencialmente.

Em outros casos, existe a possibilidade de envio para casa.

Por isso, é importante verificar as regras específicas da sua região.

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