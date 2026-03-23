Novo RG: saiba como pedir gratuitamente pelo celular sem sair de casa
Nova Carteira de Identidade Nacional já pode ser iniciada pela internet e terá versão digital integrada ao celular
O novo RG já começou a ser emitido no Brasil e quem ainda não fez o documento precisa ficar atento. O novo RG pode ser solicitado gratuitamente e o processo pode começar pelo celular, sem sair de casa.
As orientações circulam nas redes sociais como alerta para que a população não deixe para última hora a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).
Como solicitar o novo RG
O cidadão pode iniciar o pedido do novo RG pela internet, acessando o site oficial do órgão emissor do seu estado.
Além disso, em muitos casos, já é possível:
- preencher dados online
- agendar atendimento
- acompanhar o andamento do pedido
No entanto, apesar da facilidade digital, o comparecimento presencial ainda é obrigatório para coleta de biometria.
Documento terá versão digital
Outra novidade é a versão digital do documento. Após a emissão, o novo RG pode ser acessado diretamente pelo celular.
Assim, o cidadão passa a ter mais praticidade no dia a dia, sem necessidade de portar o documento físico o tempo todo.
O que muda com o novo RG
A principal mudança é a unificação do documento em todo o país. Agora, o número do CPF passa a ser o identificador único do cidadão.
Além disso, o novo modelo traz:
- QR Code para verificação
- maior segurança contra fraudes
- padronização nacional
Dessa forma, o documento se torna mais moderno e seguro.
Prazo e importância da atualização
Embora o RG antigo ainda seja válido por um período de transição, a tendência é que o novo documento se torne cada vez mais exigido.
Por isso, especialistas recomendam antecipar a emissão para evitar filas e dificuldades no futuro.
Entrega pode variar por estado
A entrega do documento pode variar conforme o estado. Em alguns locais, o cidadão precisa retirar presencialmente.
Em outros casos, existe a possibilidade de envio para casa.
Por isso, é importante verificar as regras específicas da sua região.
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