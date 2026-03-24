A planta que pode crescer até 1 metro considerada a mais rápida do mundo

Um fenômeno impressionante que parece desafiar o ritmo natural das plantas

Daniella Bruno - 24 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Você não precisa esperar anos para ver uma planta crescer. O bambu mossô acelera esse processo e impressiona pela velocidade. Em condições ideais, ele pode crescer entre 91 cm e 114,5 cm por dia, o que o coloca como a planta de crescimento mais rápido do mundo.

Esse ritmo chama atenção porque transforma o desenvolvimento em algo quase visível ao longo do dia. Ou seja, você acompanha a evolução da planta de forma muito mais dinâmica do que em espécies comuns.

Entenda por que o bambu mossô cresce tão rápido

O bambu mossô não cresce como outras plantas. Ele desenvolve seu caule por completo, e não apenas na ponta. Além disso, ele utiliza estruturas chamadas meristemas intercalares, que produzem novas células o tempo todo.

Como resultado, a planta se alonga rapidamente entre os nós e ganha altura em poucas horas. Ao mesmo tempo, quando você oferece boas condições — como luz adequada, solo fértil e rega constante — o crescimento se intensifica ainda mais.

Por isso, você precisa manter o solo sempre úmido, sem deixar secar. Esse cuidado simples garante que o bambu continue se desenvolvendo de forma acelerada e saudável.

Veja como plantar bambu em vaso e evitar problemas

Você pode plantar o bambu mossô em vaso, mas precisa escolher um recipiente grande e resistente. Dessa forma, você acompanha o crescimento e mantém o controle da planta.

Além disso, você deve prestar atenção aos rizomas. Eles se espalham com facilidade e podem agir de forma agressiva, afetando outras plantas próximas. Por esse motivo, o cultivo em vaso ajuda a limitar essa expansão.

Ao mesmo tempo, você deve manter uma rotina de cuidados: regue com frequência, evite solo seco e garanta espaço suficiente para o desenvolvimento. Assim, você controla o crescimento sem comprometer outras espécies.

Crescimento acelerado exige controle

O bambu mossô cresce rápido — e exatamente por isso exige atenção. Se você não controlar os rizomas, a planta pode ocupar espaços maiores do que o esperado.

Por outro lado, quando você cuida corretamente, o bambu se torna uma excelente opção ornamental e sustentável. Ele cresce rápido, se adapta bem e ainda pode ser usado em projetos decorativos e estruturais.

Portanto, você não só acompanha um crescimento impressionante, como também aproveita uma planta versátil e cheia de potencial.

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