Como regular o retrovisor corretamente: instrutor ensina a técnica certa

Um ajuste simples pode evitar acidentes e melhorar sua direção no dia a dia

Daniella Bruno - 24 de março de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Ajustar o retrovisor corretamente faz toda a diferença na sua segurança no trânsito. Antes de sair dirigindo, você deve reservar alguns segundos para regular seus retrovisores, pois eles ampliam seu campo de visão e ajudam a evitar pontos cegos.

Com esse cuidado simples, você dirige com mais controle, mais segurança e muito mais confiança — principalmente em situações como mudanças de faixa, ultrapassagens e trânsito intenso.

Como ajustar cada retrovisor corretamente

Sugundo instrutores, primeiramente é necessário ajustar o retrovisor interno. Posicione-o de forma que você consiga enxergar todo o vidro traseiro do carro, sem precisar mover a cabeça. Esse ajuste garante uma visão clara do que acontece atrás do veículo.

Em seguida, regule o retrovisor esquerdo. Incline-o até visualizar apenas uma pequena parte da lateral do seu carro, priorizando a visão da pista ao lado. Isso reduz significativamente o ponto cego.

Logo depois, faça o mesmo com o retrovisor direito. Ajuste-o seguindo a mesma lógica: o foco deve estar na via ao lado, e não no próprio carro. Assim, você amplia o campo de visão e melhora sua percepção do trânsito.

Por que esse ajuste é tão importante

Muitas pessoas posicionam os retrovisores de forma incorreta, o que limita a visão e aumenta o risco de acidentes. Quando você deixa muito espaço para enxergar o próprio carro, perde a chance de visualizar veículos que estão se aproximando.

Por outro lado, ao ajustar corretamente, você praticamente elimina os pontos cegos e ganha mais tempo de reação. Além disso, esse hábito contribui diretamente para uma direção mais preventiva e consciente.

Outro ponto importante é que, mesmo com os retrovisores bem regulados, você ainda deve conferir rapidamente com o olhar antes de mudar de faixa. Ou seja, o ajuste correto melhora a segurança, mas não substitui a atenção.

Dicas extras para dirigir com mais segurança

Além de regular os retrovisores, você pode adotar outras atitudes simples que fazem diferença no dia a dia. Por exemplo, manter uma distância segura do veículo à frente e evitar distrações ao volante.

Também é importante revisar o ajuste sempre que outra pessoa dirigir seu carro, pois cada motorista possui uma posição diferente. Assim, você garante que sua visão esteja sempre adequada.

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