PRF flagra carro ‘voando baixo’ a 233 km/h na BR-060, em Goiás

Infração foi registrada por meio de radar portátil durante fiscalização no sentido Goiânia–Jataí

Ícaro Gonçalves - 24 de março de 2026

Infração foi registrada no sentido Goiânia–Jataí (Imagens: Divulgação/PRF)

Um veículo foi flagrado em alta velocidade na manhã desta segunda-feira (23) enquanto trafegava pela BR-060, em Jataí, no Sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o automóvel chegou a 233 km/h em um trecho onde o limite permitido é de 110 km/h.

A infração foi registrada por meio de radar portátil durante fiscalização no sentido Goiânia–Jataí. O carro em questão era uma BMW 320i com placas da capital goiana, sedan esportivo que pode ultrapassar os 240 km/h.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir em velocidade superior a 50% do limite da via é considerado infração gravíssima. Nesses casos, a penalidade inclui multa de R$ 880,41 e suspensão do direito de dirigir.

Dados da PRF mostram que, em Goiás, mais de 23 mil veículos já foram autuados pela infração apenas nos primeiros meses deste ano.

Ainda conforme a corporação, somente no último fim de semana, operações de fiscalização registraram mais de 3 mil casos de motoristas acima do limite de velocidade nas rodovias federais que cortam o estado.

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