“Efeito MotoGP”? PRF flagra motos a mais de 200 km/h em Anápolis durante evento

Corporação registrou mais de 3 mil flagrantes de excesso de velocidade em fiscalização

Augusto Araújo - 23 de março de 2026

Fiscalização flagrou veículos a velocidades muito acima do permitido. (Foto: Divulgação/PRF)

Diversos motoristas parecem ter se “inspirado” no MotoGP de Goiânia durante o final de semana. Isso porque a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou mais de 3 mil flagrantes de excesso de velocidade durante os dias de realização do evento.

De acordo com a corporação, a fiscalização foi intensificada principalmente na BR-060, no trecho entre Brasília e Goiânia, motivada pelo aumento no fluxo de motocicletas de alta cilindrada.

Segundo a PRF, a maior parte das infrações se concentrou em Anápolis. Entre os casos registrados, chamam atenção as altas velocidades alcançadas por motociclistas.

Um dos flagrantes apontou uma moto trafegando a 211 km/h, além de outros registros de 200 km/h, 185 km/h e 172 km/h, todos na mesma rodovia.

A operação contou com apoio aéreo, incluindo o uso de helicóptero para monitoramento do tráfego e identificação de irregularidades.

O evento

O MotoGP Goiânia ocorreu entre a última sexta-feira (20) e domingo (22), com atrações distribuídas em diferentes regiões da cidade, em todas as datas.

Segundo o Governo de Goiás, o evento reuniu mais de 148 mil pessoas no Autódromo Internacional Ayrton Senna ao longo do fim de semana.

Na pista, a corrida principal terminou com vitória de Marco Bezzecchi, seguido por Jorge Martín e Fabio Di Giannantonio. O brasileiro Diogo Moreira terminou na 13ª colocação.

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