Erro de digitação em mandado leva mulher a prisão no lugar da irmã gêmea, em Goiânia

Verdadeira condenada mora no estado do Tocantins e respondia por extorsão mediante sequestro e associação criminosa

Ícaro Gonçalves - 25 de março de 2026

Verdadeira condenada mora no estado do Tocantins (Foto: Divulgação/TRF-1)

O erro de digitação de apenas uma letra foi o suficiente para levar uma moradora de Goiânia à prisão no lugar da irmão gêmea. A prisão da mulher ocorreu na última sexta-feira (20), e ela só liberada na segunda-feira (23).

Lucilene é irmã gêmea de Luciene, a verdadeira procurada pela Justiça Federal. Segundo o mandado de prisão, Luciene foi condenada em definitivo a 18 anos de prisão por extorsão mediante sequestro e associação criminosa.

Entretanto, o mandado de prisão expedido pelo juiz federal Fabrício Roriz Bressan, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), acrescentou erroneamente o único “L” que difere os nomes das irmãs.

Como resultado, todos os dados da mulher inocente foram puxados pela sistema da Justiça Federal, o que gerou a prisão por volta das 15h de sexta-feira (20).

Em entrevista ao portal G1, o advogado Kalleb Reis, que representa Lucilene, disse que ela trabalha na área de bufês e se preparava para prestar serviços em um evento ligado ao MotoGP, quando foi surpreendida por policiais militares que bateram no portão da casa dela.

Ainda segundo o advogado, o erro deve ter ocorrido por parte do próprio juiz, uma vez que é ele quem expede o mandado.

Após a prisão Lucilene foi encaminhada à Casa de Prisão Provisória, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, onde passou o sábado (21) e o domingo (22).

Ela foi liberada ao passar por audiência de custódia, quando a juíza de plantão Letícia Silva Carneiro de Oliveira, do Tribunal de Justiça de Goiás, constatou o erro.

Na noite de segunda-feira (23), o juiz responsável pelo mandado também reconheceu o erro e determinou a retirada da tornozeleira eletrônica.

O vídeo da audiência foi divulgado nas redes sociais e mostra o desespero de Lucilene diante da injustiça.

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