IPVA isento: nova lei deve garantir isenção para carros a partir de 10 anos

Proposta em tramitação no Congresso reacende discussão sobre a cobrança do IPVA e pode impactar milhões de motoristas no país

Gustavo de Souza - 25 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil)

Uma proposta em tramitação na Câmara dos Deputados pode abrir caminho para mudanças na cobrança do IPVA no Brasil. Embora ainda não esteja em vigor, o texto indica a possibilidade de ampliar a isenção do imposto para veículos mais antigos, especialmente entre famílias de baixa renda.

O Projeto de Lei 6466/25, de autoria do deputado Marcos Tavares (PDT-RJ), cria o Programa Nacional de Incentivo à Isenção de IPVA para Veículos Antigos de Uso Popular, o Pró-IPVA 10+. A proposta incentiva estados e o Distrito Federal a adotarem regras de isenção com apoio financeiro da União.

Proposta mira carros mais antigos

Hoje, a isenção do IPVA varia conforme o estado e, em muitos casos, só ocorre para veículos com 20 anos ou mais. O projeto reduz esse limite para carros com mais de 10 anos de fabricação, ampliando o alcance do benefício.

A medida dialoga com o envelhecimento da frota brasileira e com a realidade de famílias que dependem de veículos antigos. Nesses casos, o imposto anual pode pesar no orçamento doméstico.

Quem poderá ser beneficiado

O texto estabelece critérios para acesso à isenção. O proprietário deve estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), e o benefício será limitado a um veículo por família, com exceção para pessoas com deficiência. Veículos registrados em nome de empresas ficam de fora.

Como o IPVA é estadual, a proposta não impõe a isenção automaticamente. A adesão dependerá dos estados e do DF, que poderão receber compensação financeira da União.

Tramitação ainda está em andamento

O PL ainda precisa passar pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovado, seguirá para o Senado. Até lá, o tema deve continuar em debate entre impacto social e fiscal.

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