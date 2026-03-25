Ministério da Saúde emite comunicado para todas as brasileiras que utilizam o SUS

Mutirão nacional mobilizou mais de 500 cidades, ampliou cirurgias e exames e sinaliza prioridade à saúde da mulher no SUS

Gustavo de Souza - 25 de março de 2026

Brasília, DF 21/03/2026 – Pacientes escolhem seus óculos durante o primeiro mutirão do ano do Agora Tem Especialistas, exclusivo para as mulheres, no Hospital Universitário de Brasília (HUB) DF (Foto: Reprodução/Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

O Ministério da Saúde deu um recado às brasileiras que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS): ampliar o acesso a exames e cirurgias é prioridade.

No último fim de semana, a pasta promoveu uma ação inédita, voltada exclusivamente à saúde da mulher, com atendimentos concentrados em todo o país.

Realizado no sábado (21) e domingo (22), o mutirão ofertou cerca de 230 mil exames e cirurgias. A iniciativa integra o programa Agora Tem Especialistas, criado para reduzir filas e acelerar atendimentos de média e alta complexidade.

Força-tarefa nacional

Segundo o Ministério da Saúde, a mobilização ocorreu em 516 municípios, em todos os estados e no Distrito Federal. Mais de 940 hospitais — públicos, universitários, privados e filantrópicos — participaram da ação.

Esta foi a quarta edição dos mutirões promovidos pelo programa desde o ano passado, mas com foco exclusivo nas mulheres. A estratégia buscou atender áreas com alta demanda reprimida na saúde feminina.

Procedimentos e acesso ampliado

Durante os dois dias, estavam previstas cerca de 40 mil cirurgias, como reconstrução mamária, laqueadura, histerectomia, catarata e retirada de hérnia, vesícula e tumores de pele. Também foram realizados exames como tomografias, ressonâncias e ultrassonografias.

O mutirão incluiu ainda 3,8 mil implantes de Implanon, contraceptivo subdérmico de longa duração, com eficácia de até três anos. Em algumas regiões, houve oferta de transporte gratuito para facilitar o acesso de pacientes que vivem longe das unidades.

Maior ação já realizada

De acordo com o ministro Alexandre Padilha, este foi o maior mutirão do SUS voltado à saúde da mulher. Em comunicado, ele destacou que a ação ajuda a reduzir o tempo de espera e ampliar o acesso a cuidados essenciais.

A iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla para fortalecer a atenção especializada no SUS. Ao concentrar atendimentos em larga escala, o Ministério da susSaúde busca acelerar diagnósticos e tratamentos, indicando uma ampliação do cuidado com a saúde das mulheres no país.

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